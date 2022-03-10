Оккупанты уничтожили здание ГСЧС Украины в Донецкой области (видео)

По словам очевидцев, было прямое попадание боеприпаса. Задет многоквартирный жилой дом.

Вражеская российская армия продолжает обстреливать Мариуполь, уничтожая жилые дома и объекты инфраструктуры. Не обошли вниманием агрессоры и здание ГУ ГСЧС в Донецкой области, о чем сообщается на странице ведомства в Facebook.

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"Добрались отбросы и в здание Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области… Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все — роддомы, больницы, жилье мирных жителей, школы и детские сады. Никогда вам, русские захватчики, не отмыться от этой позорной войны, которую вы начали против свободы и человечности. Считайте дни до своего поражения и готовьтесь построить все, что разрушили", – говорится в публикации.

На видео, которое размещено тут же, видно практически полностью уничтоженное здание.

Ранее армия РФ накрыла авиабомбами родильный дом и детскую больницу в центре Мариуполя, в результате чего пострадало 17 человек. Среди трех погибших – маленькая девочка. Глава МИД РФ признал, что это сделали российские военные.

Утром 10 марта агрессор обстрелял жилой квартал, погиб минимум один местный житель.

Мариуполь находится в блокаде, и оккупанты не дают дороги гуманитарному коридору, обрекая его жителей на страдания. По информации горсовета, с начала боевых действий погибло около 1300 людей.