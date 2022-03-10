У Маріуполі сили РФ бомблять будинки, університет і театр (відео)

Російські загарбники атакують мирне населення Маріуполя. За словами Геращенка, "так само чинили німецькі фашисти з блокадним Ленінградом".

10 березня у Маріуполі Донецької області збройні сили противника ведуть авіаційний обстріл по житлових будинках і міській інфраструктурі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

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За його словами, бомби російських військ потрапляють в житлові будинки. Також Геращенко розповів, що зафіксовано потрапляння в корпус Приазовського державного технічного університету в центрі міста та бомбардування у районі Драматичного театру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Російські фашисти роблять з Маріуполем і його жителями так, як чинили німецькі фашисти з блокадним Ленінградом", — написав радник голови МВС Антон Геращенко.

У соцмережах також з'явилося відео з місця подій:

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що після обстрілу Маріуполя росіяни побачать зовсім іншу війну. Російська сторона обстріляла пологовий будинок у Маріуполі, унаслідок чого постраждали 17 людей: діти, вагітні жінки та лікарі. Наразі відомо про одного загиблого.

В Україні набув чинності закон, який дає право цивільним особам убивати російських загарбників. Він діє на період воєнного стану в країні. Законом передбачено, що цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.