В Мариуполе силы РФ бомбят дома, университет и театр (видео)

Российские захватчики атакуют мирное население Мариуполя. По словам Геращенко, "также поступали немецкие фашисты с блокадным Ленинградом".

10 марта в Мариуполе Донецкой области вооруженные силы противника ведут авиационный обстрел по жилым домам и городской инфраструктуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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По его словам, бомбы российских войск попадают в жилые дома. Также Геращенко рассказал, что зафиксированы попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города и бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется.

"Русские фашисты поступают с Мариуполем и его жителями так, как поступали немецкие фашисты с блокадным Ленинградом", — написал советник главы МВД Антон Геращенко

В соцсетях также появилось видео с места событий:

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что после обстрела Мариуполя россияне увидят совершенно другую войну. Российская сторона обстреляла роддом в Мариуполе, в следствии чего пострадали 17 человек: дети, беременные женщины и врачи. На данный момент известно об одном погибшем.

В Украине вступил в силу закон, дающий право гражданским лицам убивать российских захватчиков. Он действует на период военного положения в стране. Законом предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.