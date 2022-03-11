Ситуация критическая: авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 минут, – мэр города

Армия России стреляет по жилым массивам из запрещенного оружия, "Градов" и гаубиц. Мирное население при эвакуации натыкается на мины и российские танки, заявил градоначальник.

В Мариуполе критическая ситуация, город бомбят каждые полчаса. Об этом сообщил в видеообращении мэр города Вадим Бойченко.

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По его словам, враг цинично стреляет по жилым массивам из запрещенного оружия, "Градов" и гаубиц. В частности, 10 марта оккупанты расстреляли управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"Каждые 30 минут в город заходила авиация, работала по жилым массивам, убивая мирное население – стариков, женщин, детей. В этом сегодня величие русской армии?" – спросил Бойченко.

Мэр города отметил, что ВС РФ держат в плену 400 тыс. жителей Мариуполя. Агрессоры призывают выезжать мирных жителей из города, но в результате население натыкается на мины, российские танки и попадают под обстрелы "Градов".

[ + – ] Войска РФ стреляют по жилым кварталам Мариуполя

"Мы не останавливаемся и будем прорываться дальше. И мы прорвемся. Каждый на своем уровне делает все, чтобы помощь пришла к мариупольцам", – подытожил градоначальник.

Мариуполю сейчас хуже всех

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что осажденному войсками РФ Мариуполю "сейчас хуже всех". По его словам, ВСУ не дают врагу зайти в город.

Арестович сообщил, что город "обложили и равняют артиллерией и авиацией". Таким образом захватчики хотят заставить мирных жителей "приползти к России на коленях" и дать пример другим украинским городам.

Военно-политическое руководство Украины видит проблему Мариуполя как "номер один", добавил он.

Напомним, что оккупанты 9 марта разбомбили роддом и детскую больницу в центре Мариуполя, в тот день пострадали 17 человек. Три человека погибли, в том числе маленькая девочка.

[ + – ] Бомбардировка роддома в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров позже признал, что роддом атаковала армия РФ. Он объяснил бомбардировку тем, что в здании роддома были бойцы украинского батальона "Азов".

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук 10 марта говорила о полной блокировке Мариуполя российскими захватчиками. Эвакуацию провести невозможно, а гуманитарная помощь не может въехать в город, отмечала она.

Кроме этого, 10 марта враг бомбил жилые дома, корпус Приазовского государственного технического университета в центре города и район Драматического театра.