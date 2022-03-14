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Десантники ЗСУ збили російський БПЛА "Рейс-Д" (фото)

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Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України | Залишки радянського БПЛА

Українські військові збили радянський безпілотник, не дозволивши йому провести розвідку певних районів.

Українські десантники змогли знищити розвідувальний безпілотник ТУ-243 "Рейд-Д" ЗС РФ. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Україні.

Російський безпілотник збив стрілець-зенітник старший солдат Денис Д. із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Залишки БПЛА "Рейс-Д"
Залишки БПЛА "Рейс-Д"
Залишки БПЛА "Рейс-Д"
Залишки БПЛА "Рейс-Д"
Залишки БПЛА "Рейс-Д"
Залишки БПЛА "Рейс-Д"
Залишки БПЛА "Рейс-Д"
Залишки БПЛА "Рейс-Д"
Залишки БПЛА "Рейс-Д"

"Підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують знищувати літальні апарати противника, не даючи йому змоги здійснювати повітряну розвідку певних районів", — зазначають у ДШВ.

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ТУ-243 "Рейс-Д" — це розвідувальний безпілотник із турбореактивним двигуном. Серійно виготовляється з 1994 року, а на озброєння прийняли у 1999 році. Безпілотник призначений для розвідки районів споруджень військ та бойової техніки, розвідки інженерно-технічних споруд та розвідки районів.

Обладнання БПЛА дозволяє застосовувати його в будь-який час доби.

Нагадаємо, 11 березня в Загребі вибухнув невідомий предмет, ЗМІ повідомляли про безпілотник з України.

Раніше Фокус зібрав усі відео застосування Bayraktar TB2, які були відомі на 10 березня.