Десантники ЗСУ збили російський БПЛА "Рейс-Д" (фото)

Українські військові збили радянський безпілотник, не дозволивши йому провести розвідку певних районів.

Українські десантники змогли знищити розвідувальний безпілотник ТУ-243 "Рейд-Д" ЗС РФ. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Україні.

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Російський безпілотник збив стрілець-зенітник старший солдат Денис Д. із переносного зенітно-ракетного комплексу.

[ + – ] Залишки БПЛА "Рейс-Д" [ + – ] Залишки БПЛА "Рейс-Д" [ + – ] Залишки БПЛА "Рейс-Д"

"Підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують знищувати літальні апарати противника, не даючи йому змоги здійснювати повітряну розвідку певних районів", — зазначають у ДШВ.

ТУ-243 "Рейс-Д" — це розвідувальний безпілотник із турбореактивним двигуном. Серійно виготовляється з 1994 року, а на озброєння прийняли у 1999 році. Безпілотник призначений для розвідки районів споруджень військ та бойової техніки, розвідки інженерно-технічних споруд та розвідки районів.

Обладнання БПЛА дозволяє застосовувати його в будь-який час доби.

Нагадаємо, 11 березня в Загребі вибухнув невідомий предмет, ЗМІ повідомляли про безпілотник з України.

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