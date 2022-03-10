Знищені "Буки", САУ та БМД: відео всіх застосувань Bayraktar українськими військовими
З початку російського вторгнення ЗСУ постійно застосовують ударні безпілотники. Рахунок ураженої техніки вже перевалив три десятки.
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські військові неодноразово застосовували ударні безпілотники Bayraktar TB2 для знищення військ Збройних сил РФ. Фокус зібрав усі відео застосування БПЛА за час війни.
З початку російського вторгнення українська армія активно почала використовувати ударні безпілотники Bayraktar TB2. Перші відео роботи БПЛА почали з'являтися на 3-й день після вторгнення РФ. Проєкт Oryx підрахував усі підтверджені випадки знищення російських цілей:
- 5 САУ Мста-Б;
- 1 невідомий ББМ;
- 6 ЗРК "Бук" М1 та 2;
- 1 невідома комунікаційна станція;
- 2 потяги з паливом;
- 17 автомобілів і вантажівок.
Експерт в аерокосмічній промисловості Тоні Осборн заявив, що вартість одного Bayraktar непорівнянна з "Буками". Вартість БПЛА — 2-3 млн доларів, а ЗРК — приблизно 50 млн доларів. Безпілотник — відносно дешева та вкрай ефективна зброя.
Перше відео із застосуванням БПЛА з'явилося 27 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував ще одне відео. Українські БПЛА знищили колону російських військ у селі Чорнобаївка, Херсонська область.
У Генштабі заявили про застосування БПЛА під час вторгнення РФ.
Безпілотники використовувалися для знищення стоянки техніки РФ. До 28 лютого було опубліковано 5 відео підтвердженої роботи БПЛА по російській техніці та логістичних колонах ЗС РФ.
Водночас, 2 березня в Україну прибула чергова партія БПЛА Bayraktar TB2.
У мережі публікувалися кадри не лише з камери операторів БПЛА, а й із землі.
Останнє відео роботи українського ударного БПЛА було опубліковано 10 березня. На кадрах видно роботу зі знищення БМД Збройних сил РФ.
Основні характеристики Bayraktar TB2:
- час у польоті — до 24 годин;
- радіус дії — 150-300 км;
- максимальна швидкість — 222 км/год;
- озброєння: протитанкові керовані ракети й авіабомби до 55 кг.
Нагадаємо, цього року Туреччина планує підняти в повітря палубний Bayraktar TB3, який отримав низку покращень.