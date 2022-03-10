Знищені "Буки", САУ та БМД: відео всіх застосувань Bayraktar українськими військовими

З початку російського вторгнення ЗСУ постійно застосовують ударні безпілотники. Рахунок ураженої техніки вже перевалив три десятки.

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські військові неодноразово застосовували ударні безпілотники Bayraktar TB2 для знищення військ Збройних сил РФ. Фокус зібрав усі відео застосування БПЛА за час війни.

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З початку російського вторгнення українська армія активно почала використовувати ударні безпілотники Bayraktar TB2. Перші відео роботи БПЛА почали з'являтися на 3-й день після вторгнення РФ. Проєкт Oryx підрахував усі підтверджені випадки знищення російських цілей:

5 САУ Мста-Б;

1 невідомий ББМ;

6 ЗРК "Бук" М1 та 2;

1 невідома комунікаційна станція;

2 потяги з паливом;

17 автомобілів і вантажівок.

Експерт в аерокосмічній промисловості Тоні Осборн заявив, що вартість одного Bayraktar непорівнянна з "Буками". Вартість БПЛА — 2-3 млн доларів, а ЗРК — приблизно 50 млн доларів. Безпілотник — відносно дешева та вкрай ефективна зброя.

Перше відео із застосуванням БПЛА з'явилося 27 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував ще одне відео. Українські БПЛА знищили колону російських військ у селі Чорнобаївка, Херсонська область.

[ + – ] Відео застосування Байрактарів

У Генштабі заявили про застосування БПЛА під час вторгнення РФ.

Безпілотники використовувалися для знищення стоянки техніки РФ. До 28 лютого було опубліковано 5 відео підтвердженої роботи БПЛА по російській техніці та логістичних колонах ЗС РФ.

[ + – ] Застосування БПЛА Bayraktar TB2

Водночас, 2 березня в Україну прибула чергова партія БПЛА Bayraktar TB2.

У мережі публікувалися кадри не лише з камери операторів БПЛА, а й із землі.

Останнє відео роботи українського ударного БПЛА було опубліковано 10 березня. На кадрах видно роботу зі знищення БМД Збройних сил РФ.

Основні характеристики Bayraktar TB2:

час у польоті — до 24 годин;

радіус дії — 150-300 км;

максимальна швидкість — 222 км/год;

озброєння: протитанкові керовані ракети й авіабомби до 55 кг.

Нагадаємо, цього року Туреччина планує підняти в повітря палубний Bayraktar TB3, який отримав низку покращень.