В Україну прибули нові "Байрактари"; "Стінгери" і "Джавеліни" — на підході, — Резніков

За словами міністра, Європа перетворюється на тил і постачає важливе для оборони; Україна — на передовій усього світу.

У середу, 2 березня, Україна отримала нові БПЛА "Байрактар", які вже перебувають на бойових чергуваннях. Про це повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков.

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За словами міністра, напередодні він провів переговори з головою МО США Ллойдом Остіном, який повідомив, що навіть досвідчені американські військовослужбовці у захваті від професіоналізму українських захисників та стійкості українського народу.

Резніков також написав, що зростає обсяг допомоги Україні, дедалі більше країн допомагають нашій країні.

За словами Резнікова, буде ще більше "стінгерів" та "джавелінів".

"Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Ми на передовій усього світу", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, у бік Києва рухаються 30 БТГ, у зоні Чорного моря готується десантна операція російських військ. Російське військове командування прагне взяти у блокаду українську столицю. На Донецькому напрямку ворог намагається блокувати Маріуполь.

Раніше Фокус повідомляв, що артилерія РФ обстрілює Суми, у місті розпочалися вуличні бої. Внаслідок авіанальоту снаряди впали на військове містечко в Кіровському мікрорайоні. Щонайменше постраждали троє людей. Зіткнення з російськими загарбниками посилилися в середу, 2 березня.