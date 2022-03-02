В Украину прибыли новые "байрактары"; "стингеры" и "джавелины" — на подходе, — Резник

По словам министра, Европа превращается в тыл и поставляет важное для обороны; Украина — на передовой всего мира.

В среду, 2 марта, Украина получила новые БПЛА "Байрактар", которые уже находятся на боевых дежурствах. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам министра, накануне он провел переговоры с главой МО США Ллойдом Остином, который сообщил, что даже опытные американские военнослужащие в восторге от профессионализма украинских защитников и стойкости украинского народа.

Резников также написал, что растет объем помощи Украине, все больше стран помогают нашей стране.

По словам Резникова, будет еще больше "стингеров" и "джавелинов".

"Европа превращается в наш тыл и поставляет критические необходимое для обороны. Мы на передовой всего мира", — отметил министр.

Напомним, что, согласно сводке Генштаба ВСУ, в сторону Киева движутся 30 БТГ, в зоне Черного моря готовится десантная операция российских войск. Российское военное командование стремится взять в блокаду украинскую столицу. На Донецком направлении враг пытается блокировать Мариуполь.

Ранее Фокус сообщал, что артиллерия РФ обстреливает Сумы, в городе начались уличные бои. В результате авианалета снаряды упали на военный городок в Кировском микрорайоне. По меньшей мере пострадали три человека. Боестолкновения с российскими захватчиками ужесточились в среду, 2 марта.