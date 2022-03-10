Уничтоженные "Буки", САУ и БМД: видео всех применений Bayraktar украинскими военными

С начала российского вторжения ВСУ постоянно применяют ударные беспилотники. Счет пораженной техники уже перевалил за три десятка.

За время полномасштабного вторжения России в Украину, украинские военные неоднократно применяли ударные беспилотники Bayraktar TB2 для уничтожения войск Вооруженных сил РФ. Фокус собрал все видео применения БПЛА за время войны.

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С начала российского вторжения украинская армения активно начала использовать ударные беспилотники Bayraktar TB2. Первые видео работы БПЛА начали появляться на 3 день после вторжения РФ. Проект Oryx подсчитал все подтвержденные случаи уничтожения российских целей:

5 САУ Мста-Б

1 неизвестный ББМ

6 ЗРК "Бук" М1 и 2

1 неизвестная коммуникационная станция

2 состава поезда с топливом

17 автомобилей и грузовиков

Эксперт в аэрокосмической промышленности Тони Осборн заявил, что стоимость одного Bayraktar несопоставима с "Буками". Стоимость БПЛА — 2-3 млн долларов, а ЗРК около 50 млн долларов. Беспилотник — относительно дешевое и крайне эффективное оружие.

Первое видео с применением БПЛА появилось 27 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал еще одно видео. Украинские БПЛА уничтожили колонну российских войск в селе Чорнобаевка, Херсонская область.

[ + – ] Видео применения Байрактаров

В Генштабе заявили о применение БПЛА во время вторжения РФ.

Беспилотники использовались для уничтожения стоянки техники РФ. К 28 февраля было опубликовано 5 видео подтвержденной работы БПЛА по российской техники и логистическим колоннам ВС РФ.

[ + – ] Применение БПЛА Bayraktar TB2

Вместе с тем 2 марта в Украину прибыла очередная партия БПЛА Bayraktar TB2.

В сети публиковались кадры не только с камеры операторов БПЛА, но и с земли.

Последнее видео работы украинского ударного БПЛА было опубликовано сегодня, 10 марта. На кадрах видна работа по уничтожению БМД Вооруженных сил РФ.

Также сегодня показали еще одно видео уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Основные характеристики Bayraktar TB2:

Время в полете — до 24 часов

радиус действия — 150-300 км

Максимальная скорость — 222 км/ч

Вооружение: противотанковые управляемые ракеты и авиабомбы до 55 кг.

Напомним, в этом году Турция планирует поднять в воздух палубный Bayraktar TB3, получивший ряд улучшений.