Уничтоженные "Буки", САУ и БМД: видео всех применений Bayraktar украинскими военными
С начала российского вторжения ВСУ постоянно применяют ударные беспилотники. Счет пораженной техники уже перевалил за три десятка.
За время полномасштабного вторжения России в Украину, украинские военные неоднократно применяли ударные беспилотники Bayraktar TB2 для уничтожения войск Вооруженных сил РФ. Фокус собрал все видео применения БПЛА за время войны.
С начала российского вторжения украинская армения активно начала использовать ударные беспилотники Bayraktar TB2. Первые видео работы БПЛА начали появляться на 3 день после вторжения РФ. Проект Oryx подсчитал все подтвержденные случаи уничтожения российских целей:
- 5 САУ Мста-Б
- 1 неизвестный ББМ
- 6 ЗРК "Бук" М1 и 2
- 1 неизвестная коммуникационная станция
- 2 состава поезда с топливом
- 17 автомобилей и грузовиков
Эксперт в аэрокосмической промышленности Тони Осборн заявил, что стоимость одного Bayraktar несопоставима с "Буками". Стоимость БПЛА — 2-3 млн долларов, а ЗРК около 50 млн долларов. Беспилотник — относительно дешевое и крайне эффективное оружие.
Первое видео с применением БПЛА появилось 27 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал еще одно видео. Украинские БПЛА уничтожили колонну российских войск в селе Чорнобаевка, Херсонская область.
В Генштабе заявили о применение БПЛА во время вторжения РФ.
Беспилотники использовались для уничтожения стоянки техники РФ. К 28 февраля было опубликовано 5 видео подтвержденной работы БПЛА по российской техники и логистическим колоннам ВС РФ.
Вместе с тем 2 марта в Украину прибыла очередная партия БПЛА Bayraktar TB2.
В сети публиковались кадры не только с камеры операторов БПЛА, но и с земли.
Последнее видео работы украинского ударного БПЛА было опубликовано сегодня, 10 марта. На кадрах видна работа по уничтожению БМД Вооруженных сил РФ.
Также сегодня показали еще одно видео уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Основные характеристики Bayraktar TB2:
Время в полете — до 24 часов
радиус действия — 150-300 км
Максимальная скорость — 222 км/ч
Вооружение: противотанковые управляемые ракеты и авиабомбы до 55 кг.
Напомним, в этом году Турция планирует поднять в воздух палубный Bayraktar TB3, получивший ряд улучшений.