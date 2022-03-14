Количество уничтоженных танков близится к 400: данные Генштаба о потерях ВС РФ (инфографика)
С момента полномасштабного вторжения России в Украину агрессор имеет свыше 12 000 потерь в личном составе.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику по потерям российских войск с момента полномасштабного вторжения. Данные опубликованы на странице Генштаба в Facebook.
Указывается, что за период с 24 февраля по 14 марта потери врага составили:
- личный состав — больше 12 000
- танков — 389
- боевых бронированных машин — 1249
- артиллерийских систем — 150
- РСЗО — 64
- средств ПВО — 34
- самолетов — 77
- вертолетов — 90
- автомобильной техники — 617
- корабли\катера — 3
- цистерн с топливо-смазочными материалами — 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8
Добавим, что советник ОП Алексей Арестович утверждает, что количество потерь в личном составе у ВС РФ точно составляет 14-15 тысяч. Однако подсчет потерь затруднен, поэтому в Генштабе уже несколько дней указывают цифру в 12 000+. По его информации Россия потеряла более 30% своей группировки.
Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.
Напомним, по словам президента Зеленского, РФ за 18 дней потеряла больше военных, чем в двух Чеченских войнах.
По данным МВД, украинская армия перешла в контрнаступление под Изюмом и в Мариуполе.