Кількість знищених танків наближається до 400: дані Генштабу про втрати ЗС РФ (інфографіка)
Із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну агресор має понад 12 000 втрат у особовому складі.
Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат російських військ із моменту повномасштабного вторгнення. Дані опубліковані на сторінці Генштабу у Facebook.
Вказується, що за період із 24 лютого до 14 березня втрати ворога склали:
- особовий склад – більше 12 000
- танків — 389
- бойових броньованих машин — 1249
- артилерійських систем — 150
- РСЗВ — 64
- коштів ППО — 34
- літаків — 77
- вертольотів — 90
- автомобільної техніки — 617
- кораблі\катери — 3
- цистерн із паливо-мастильними матеріалами — 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8
Додамо, що радник ОП Олексій Арестович стверджує, що кількість втрат в особовому складі у ЗС РФ точно становить 14-15 тисяч. Проте підрахунок втрат утруднений, тому в Генштабі вже кілька днів вказують цифру 12 000+. За його інформацією, Росія втратила понад 30% свого угруповання.
Варто врахувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. людей. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.
Нагадаємо, за словами президента Зеленського, РФ за 18 днів втратила більше військових, ніж у двох Чеченських війнах.
За даними МВС, українська армія перейшла в контрнаступ під Ізюмом і в Маріуполі.