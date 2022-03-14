Кількість знищених танків наближається до 400: дані Генштабу про втрати ЗС РФ (інфографіка)

Із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну агресор має понад 12 000 втрат у особовому складі.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат російських військ із моменту повномасштабного вторгнення. Дані опубліковані на сторінці Генштабу у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вказується, що за період із 24 лютого до 14 березня втрати ворога склали:

особовий склад – більше 12 000

танків — 389

бойових броньованих машин — 1249

артилерійських систем — 150

РСЗВ — 64

коштів ППО — 34

літаків — 77

вертольотів — 90

автомобільної техніки — 617

кораблі\катери — 3

цистерн із паливо-мастильними матеріалами — 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8

Фото: АрміяInform

Додамо, що радник ОП Олексій Арестович стверджує, що кількість втрат в особовому складі у ЗС РФ точно становить 14-15 тисяч. Проте підрахунок втрат утруднений, тому в Генштабі вже кілька днів вказують цифру 12 000+. За його інформацією, Росія втратила понад 30% свого угруповання.

Варто врахувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. людей. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, РФ за 18 днів втратила більше військових, ніж у двох Чеченських війнах.

За даними МВС, українська армія перейшла в контрнаступ під Ізюмом і в Маріуполі.