Минобороны Украины будет использовать технологию распознавания лиц Clearview AI

Американская компания предоставит Украине бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI для распознавания лиц, в которой находится 10 миллиардов фотографий.

Министерство обороны Украины 12 февраля начало использование технологии распознавания лиц американской компании Clearview AI, после того как стартап предложил выявлять российских военнослужащих, бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По словам советника Clearview Ли Волоски, Украина получает бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI для распознавания лиц, что позволит властям потенциально проверять интересующих их людей на контрольно-пропускных пунктах.

Сообщается, что Clearview имеет в распоряжении более 2 миллиардов изображений, в том числе из базы данных российской социальной сети "ВКонтакте", насчитывающей в общей сложности более 10 миллиардов фотографий. Эта база данных может помочь украинским спецслужбам идентифицировать погибших легче, чем с помощью отпечаток пальцев, и работает даже при наличии повреждений лица.

Как заявил исполнительный директор Clearview Хоан Тон-Тхат, технология Clearview также может быть использована для воссоединения беженцев, разлученных со своими семьями, идентификации российских оперативников и помощи правительству в развенчании ложных сообщений в социальных сетях, связанных с войной.

Критика технологии Clearview AI

Однако стоит отметить, что компания Meta Platforms, потребовала от Clearview прекратить сбор и использование данных соцсети Facebook. А 9 марта итальянское агентство по защите данных оштрафовало Clearview AI на 20 млн евро за нарушение законов Европейского Союза о конфиденциальности, приказав ей удалить всю имеющуюся у нее информацию об итальянских гражданах и запретив обработку их биометрических данных.

Технология Clearview AI также подверглась критике со стороны исполнительного директора Проекта по надзору за технологиями наблюдения (S.T.O.P) в Нью-Йорке Альберта Фокс Кана. Он утверждает, что система распознавания лиц может неправильно идентифицировать людей на контрольно-пропускных пунктах и в во время боя. Несоответствие может привести к гибели гражданских лиц, так же как и несправедливые аресты, связанные с использованием системы Clearview AI полицейскими.

"Мы увидим, как технология, созданная с благими намерениями, дает обратный эффект и вредит тем самым людям, которым она должна помочь", — сказал он.

Кан считает, что применение Clearview AI может быть наименее опасным во время войны, однако как только эта системы и связанные с нею базы данных будет введена в зону боевых действий, контролировать ее использование и возможное злоупотребление будет крайне тяжело.

Несмотря на утверждения Clearview, что их методы сбора данных аналогичен тому, как работает поиск Google, тем не менее несколько стран, включая Великобританию и Австралию, признали ее деятельность незаконной.

Ранее сообщалось, что американская компания Clearview AI cобирает базу данных, которая позволит распознавать лица практически всех людей на Земле. С начала 2020 года ее база выросла с 3 млрд до 10 млрд изображений, а система обрабатывает около 1,5 млрд фото в месяц.