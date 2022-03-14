Міноборони України використовуватиме технологію розпізнавання осіб Clearview AI

Американська компанія надасть Україні безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI для розпізнавання осіб, де знаходиться 10 мільярдів фотографій.

Міністерство оборони України 12 лютого розпочало використання технології розпізнавання осіб американської компанії Clearview AI після того, як стартап запропонував виявляти російських військовослужбовців, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих. Про це повідомляє агентство Reuters.

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За словами радника Clearview Лі Волоські, Україна отримує безплатний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI для розпізнавання осіб, що дозволить владі потенційно перевіряти людей, які їх цікавлять, на контрольно-пропускних пунктах.

Повідомляють, що Clearview має у своєму розпорядженні понад 2 мільярди зображень, зокрема з бази даних російської соціальної мережі "ВКонтакте", яка налічує понад 10 мільярдів фотографій. Ця база даних може допомогти українським спецслужбам ідентифікувати загиблих легше, ніж за допомогою відбитків пальців, та працює навіть за наявності пошкоджень лиця.

Як заявив виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тхат, технологію Clearview також можуть використовувати для возз'єднання біженців, розлучених зі своїми сім'ями, ідентифікації російських оперативників та допомоги уряду у розвінчанні хибних повідомлень у соціальних мережах, пов'язаних із війною.

Критика технології Clearview AI

Проте варто відзначити, що компанія Meta Platforms, зажадала від Clearview припинити збирання та використання даних соцмережі Facebook. А 9 березня італійське агентство захисту даних оштрафувало Clearview AI на 20 млн євро за порушення законів Європейського Союзу про конфіденційність, наказавши їй видалити всю інформацію про італійських громадян і заборонивши обробку їх біометричних даних.

Технологія Clearview AI також зазнала критики з боку виконавчого директора Проєкту з нагляду за технологіями спостереження (STOP) у Нью-Йорку Альберта Фокс Кана. Він стверджує, що система розпізнавання осіб може неправильно ідентифікувати людей на контрольно-пропускних пунктах та під час бою. Невідповідність може призвести до загибелі цивільних осіб, як і несправедливі арешти, пов'язані з використанням системи Clearview AI поліцейськими.

"Ми побачимо, як технологія, створена з добрими намірами, дає зворотний ефект і шкодить тим людям, яким вона повинна допомогти", — сказав він.

Кан вважає, що застосування Clearview AI може бути найменш небезпечним під час війни, проте як тільки ця система та пов'язані з нею бази даних введуть в зону бойових дій, контролювати її використання та можливе зловживання буде вкрай важко.

Попри твердження Clearview, їх методи збору даних аналогічні тому, як працює пошук Google, проте кілька країн, включаючи Великобританію та Австралію, визнали її діяльність незаконною.

Раніше повідомляли, що американська компанія Clearview AI збирає базу даних, яка дозволить розпізнавати обличчя практично всіх людей на Землі. З початку 2020 року її база зросла з 3 млрд до 10 млрд зображень, а система обробляє близько 1,5 млрд фото на місяць.