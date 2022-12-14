У Путіна пригрозили знищити системи ППО Patriot, якщо США їх відправлять в Україну

Зенітні ракетні комплекси, за словами спікера Кремля Пєскова, стануть "законною ціллю" для ЗС РФ.

Related video

Росія знищуватиме передові системи протиракетної оборони Patriot, які США можуть поставити Україні. Про це під час брифінгу заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Зокрема, журналісти попросили його прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що США та Україна перебувають на фінальній стадії розробки стратегії щодо відправлення систем ПРО Patriot до Києва.

За словами Пєскова, інформація, яку розповсюджують іноземні медіа, є "ненадійною річчю". У цьому контексті речник Володимира Путіна закликав дочекатися офіційного підтвердження про відправку систем ПРО Patriot до України.

Разом з цим Дмитро Пєсков пригрозив, що передові системи протиракетної оборони стануть "законною ціллю" для ЗС РФ і будуть знищені.

Зазначимо, що такі загрози раніше озвучував експрезидент Росії Дмитро Медведєв. Заступник голови Ради Безпеки РФ стверджував, що російські війська знищуватимуть не лише системи Patriot, а й персонал із країн НАТО, який обслуговує передові комплекси.

"Якщо, як натякнув Столтенберг, НАТО поставить київським фанатикам комплекси Patriot разом із натовським персоналом, вони одразу стануть законною ціллю наших Збройних сил. Сподіваюся, атлантичні імпотенти це розуміють", — погрожував раніше Медведєв у відповідь на можливе відправлення систем ПРО Patriot в Україну.

Зазначимо, що 13 грудня у західних ЗМІ з'явилася інформація про можливе відправлення систем протиракетної оборони Patriot в Україну. За даними журналістів CNN, Київ та Вашингтон завершують узгодження документів, які дозволять США постачати ЗСУ сучасне озброєння.

Генерал армії США у відставці Марк Хертлінг, зі свого боку, заявив, що бійці ЗСУ не зможуть одразу використати системи ПРО Patriot.