"Потрібні місяці": ЗСУ не зможуть використовувати ЗРК Patriot найближчим часом, — генерал США

За словами американського військового, навчатися використанню Patriot потрібно місяцями. Але є ймовірність, що раніше вже проводилось приховане навчання українських спеціалістів.

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Генерал армії США у відставці Марка Хертлінг заявив, що Сполучені Штати мають намір поставити Україні ракетні комплекси Patriot, але навряд чи ця зброя буде використана на полі бою найближчим часом. Про це він написав у себе в Twitter.

За словами Хертлінга, українські війська мають бути навчені поводженню з цією зброєю, перш ніж вони зможуть використати її проти російських ракет.

"Якщо протягом кількох місяців не проводилося секретне навчання, "схвалення" не означає, що ці системи будуть негайно відправлені на поле бою. Потрібні місяці навчання оператора та персоналу технічного обслуговування для роботи на Patriot", — написав у своєму повідомленні Хертлінг.

Як пише видання Newsweek, ветеран ВМС США Шон Спунтс заявив, що ЗРК Patriot є "золотим стандартом з погляду протиракетних систем".

Раніше видання CNN писало, що після того, як плани передачі Україні ЗРК Patriot будуть узгоджені, озброєння будуть доставлені у найкоротші терміни до Графенвера, Німеччини. Саме там українські воїни навчатимуться використовувати цю зброю.

Також Фокус писав, що за інформацією журналістів, які посилаються на власні джерела в уряді, рішення про передачу військової техніки українським військовим має схвалити міністр оборони США Ллойд Остін.

ЗМІ повідомили, що в Пентагоні підтвердили плани відправити в Україну системи Patriot. Про постачання можуть оголосити вже цього тижня.

Нагадаємо, що, за словами радника ВП Олексія Арестовича, ЗРК Patriot, встановлені у Польщі, можуть збивати ракети у повітряному просторі України. Тому ЗС РФ, можливо, відмовляться від обстрілу цілей в Україні поряд із кордоном Польщі.