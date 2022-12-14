"Требуются месяцы": ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot в ближайшее время, — генерал США

По словам американского военного, обучаться использованию Patriot нужно месяцами. Но есть вероятность, что ранее уже проводилось скрытое обучение украинских специалистов.

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Генерал армии США в отставке Марка Хертлинг заявил, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине ракетные комплексы Patriot, но вряд ли это оружие будет использовано на поле боя в ближайшем будущем. Об этом он написал у себя в Twitter.

По словам Хертлинга, украинские войска должны быть обучены обращению с этим оружием, прежде чем они смогут использовать его против российских ракет.

"Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, "одобрение" не означает, что эти системы будут немедленно отправлены на поле боя. Требуются месяцы обучения оператора и персонала технического обслуживания для работы на Patriot", — написал в своем сообщении Хертлинг.

Как пишет издание Newsweek, ветеран ВМС США Шон Спунтс заявил, что ЗРК Patriot является "золотым стандартом с точки зрения противоракетных систем".

Ранее издание CNN писало, что после того, как планы передаче Украине ЗРК Patriot будут согласованы, вооружения будут доставлены в кратчайшие сроки в Графенвер, Германия. Именно там украинские воины будут обучаться использовать это оружие.

Также Фокус писал, что по информации журналистов, ссылающихся на собственные источники в правительстве, решение о передаче военной техники украинским военным должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин.

Затем СМИ сообщили, что в Пентагоне подтвердили планы отправить в Украину системы Patriot. О поставках могут объявить уже на этой неделе.

Напомним, что, по словам советника ОП Алексея Арестовича, ЗРК Patriot, установленные в Польше, могут сбивать ракеты в воздушном пространстве Украины. Поэтому ВС РФ, возможно, откажутся от обстрелов целей в Украине рядом с границей Польши.