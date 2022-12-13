В Пентагоне подтвердили планы отправить в Украину системы Patriot, — СМИ

По словам журналистов "Голоса Америки", официальное объявление поставок Patriot в Украину можно ждать уже на этой неделе.

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В Минобороны США подтвердили планы передать Украине системы противоракетной обороны Patriot. Эту информацию, которую прежде опубликовали американские СМИ, подтвердили представители Пентагона, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на свои источники.

Журналистка Карла Бабб заявила, что официальный анонс поставок можно ждать уже на этой неделе.

Но такой план Пентагона должен быть согласован с министром обороны США Ллойдом Остином и в дальнейшем подписан президентом Джо Байденом.

Напомним, что поставки систем Patriot в Украину практически согласованы. Неизвестно, какое именно количество будет передано Украине, однако известно, что батарея Patriot включает в себя радар, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми установок. В каждой из пусковых установок насчитывается по четыре ракеты.

После согласования всех деталей системы Patriot могут быть отправлены в течение нескольких дней. Украинские артиллеристы будут обучаться на военной базе США в Германии, отметили представители руководства страны. Как правило обучение экипажа системы Patriot требует нескольких месяцев.

Patriot считается самой эффективной разновидностью оружия большой дальности. Они защищают воздушное пространство от баллистических и крылатых ракет, а также самолетов.

Напомним, что, по словам советника ОП Алексея Арестовича, ЗРК Patriot, установленные в Польше, могут сбивать ракеты в воздушном пространстве Украины. Поэтому ВС РФ, возможно, откажутся от обстрелов целей в Украине рядом с границей Польши.

Ранее Фокус сообщал, что гендиректор Raytheon рассказал, почему Украине не поставляют системы Patriot. Эти установки ПВО сбивают практически все — будь то дроны, баллистические ракеты или же истребители. Однако конечное решение принимается в Белом доме. Прежде правительство США придерживалось мнения, что Украине будет достаточно NASAMS.