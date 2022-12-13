У Пентагоні підтвердили плани надіслати в Україну системи Patriot, — ЗМІ

За словами журналістів "Голосу Америки", офіційне оголошення постачання Patriot в Україну можна чекати вже цього тижня.

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У Міноборони США підтвердили плани передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Цю інформацію, яку раніше опублікували американські ЗМІ, підтвердили представники Пентагону, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на свої джерела.

Журналістка Карла Бабб заявила, що офіційного анонсу поставок можна чекати вже цього тижня.

Але такий план Пентагону має бути узгоджений із міністром оборони США Ллойдом Остіном і надалі підписаний президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, що постачання систем Patriot в Україну практично узгоджено. Невідомо, яку саме кількість передадуть Україні, проте відомо, що батарея Patriot включає радар, комп'ютери, енергетичне обладнання, станцію управління бойовими діями і до восьми установок. У кожній із пускових установок налічується по чотири ракети.

Після узгодження всіх деталей системи Patriot можуть надіслати протягом кількох днів. Українські артилеристи навчатимуться на військовій базі США у Німеччині, зазначили представники керівництва країни. Як правило, навчання екіпажу системи Patriot вимагає декількох місяців.

Patriot вважається найефективнішим різновидом зброї великої дальності. Вони захищають повітряний простір від балістичних та крилатих ракет, а також літаків.

Нагадаємо, що, за словами радника ОП Олексія Арестовича, ЗРК Patriot, встановлені у Польщі, можуть збивати ракети у повітряному просторі України. Тому ЗС РФ, можливо, відмовляться від обстрілу цілей в Україні поряд із кордоном Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що гендиректор Raytheon розповів, чому Україні не постачають систему Patriot. Ці установки ППО збивають практично всі — чи то дрони, балістичні ракети, чи винищувачі. Проте кінцеве рішення ухвалюється у Білому домі. Насамперед уряд США дотримувався думки, що Україні буде достатньо NASAMS.