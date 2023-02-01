Израиль рассматривает возможность поставки Украине системы ПВО "Железный купол", — Нетаниягу

По словам Нетаниягу, Израиль помогает Украине, противостоя Ирану, который занимается поставками оружия для РФ.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что рассматривает возможность поставки Украине системы ПВО "Железный купол". Об этом глава израильского правительства сказал в интервью CNN, пишет Kyiv Independent.

"Ну, я, конечно, изучаю это", — сказал Нетаниягу, когда его спросили о военной помощи для Украины.

Как пишет Times of Israel, премьер-министр Израиля изучает возможность предоставления Украине "других видов помощи, помимо гуманитарной". Решение ищется на фоне опасений по поводу сложных отношений Израиля с Россией и необходимости Иерусалима сохранить "свободу действий" в Сирии.

"В нескольких милях отсюда, на нашей северной границе в Сирии, израильские и российские самолеты летят на расстоянии вытянутой руки друг от друга", — сказал Нетаниягу.

Премьер заявил, что Иран пытается закрепиться в Сирии прямо у северной границы Израиля. Речь идет о 100 000 шиитских боевиков, которые должны работать под руководством иранских командиров.

"Я был очень откровенен с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Наши самолеты могут столкнуться, или мы можем убедиться, что мы координируем свои действия таким образом, чтобы этого не произошло", — сказал он.

При этом Нетаниягу отметил, что Израиль помогает Украине, противостоя Ирану, который занимается поставками оружия для РФ.

Премьер-министр также сказал, что его ранее спрашивали по поводу посредничества между РФ и Украиной. Нетаниягу готов пойти на это сейчас, если его попросят обе стороны конфликта или Соединенные Штаты.

Напомним, что в ночь на 29 января на территории Ирана с помощью ударных беспилотников были атакованы несколько военных объектов. В частности, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр.

Ранее Фокус писал, что, по сообщениям иранских СМИ, Тегеран считает, что Украина может быть причастна ко взрывам на военных объектах. Журналисты пишут, что произошедшее может побудить Тегеран либо расширить сотрудничество с Москвой, либо прекратить. Предполагается, что взрывы в Исфахане станут поводом для задержек отправки баллистических ракет РФ.

В Институте изучения войны заявили, что удар по военному объекту Ирана — операция израильского "Моссада". Так, несколько частей объекта в Иране подверглись четырем ударам израильских войск. На спутниковых снимках виден незначительный ущерб, но операцию назвали успешной.

Также в СМИ начала распространяться информация о том, что Израиль готовится к ответным атакам Ирана. В частности, на повестке стоял вопрос о том, как Иран ответит на несколько ударов по конвоям, которые, по сообщениям, перевозили оружие и боеприпасы для поддерживаемых Тегераном ополченцев в Сирии в течение последних 48 часов.