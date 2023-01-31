Тегеран считает, что Украина может быть причастна ко взрывам на военных объектах в Иране, — СМИ

Журналисты пишут, что произошедшее может побудить Тегеран либо расширить сотрудничество с Москвой, либо прекратить. Предполагается, что взрывы в Исфахане станут поводом для задержек отправки баллистических ракет РФ.

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Иран считает, что Украине может быть одним из виновников атаки на Исфахан. Об этом пишет иранское издание Amwaj.media со ссылкой на свои анонимные источники.

Издание пишет, что медиа-филиал Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) предупредил, что Украина должна дистанцироваться от взрывов, иначе ее ожидают "тяжелые последствия".

Также сообщается, что некоторые в Тегеране рассматривают Азербайджан как одного из виновников произошедшего.

В материале говорится, что в зависимости от официальной реакции таких стран, как Украина, инцидент в Исфахане может либо предоставить Ирану предлог для сдерживания расширения торговли оружием с Россией, либо, наоборот, усилить такое сотрудничество. Речь идет о продаже РФ баллистических ракет.

Журналисты пишут, что продажа таких ракет нарушит резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которая до октября 2023 года запрещает Ирану заниматься торговлей некоторыми видами оружия. Это может привести к большой конфронтации Тегерана с Западом.

Также эксперты отметили, что у Тегерана есть мотив использовать атаку в Исфахане, чтобы задержать доставку ракет в Москву. Так, у России есть история задержек поставок военной техники в Иран. Между тем, Исламская Республика также ожидает поставки новейших российских боевых самолетов, которые еще не поступили.

Отметим, что спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал у себя в Facebook, что Украина не знает причин взрывов на военных объектах в Иране. Однако отметил, что Тегеран предупреждали о последствиях военной помощи России.

"Нам не известна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", — написал Николенко.

Ранее Фокус писал, что, по сообщениях СМИ, Тегеран вызвал украинского дипломата в МИД. По информации журналистов, причиной таких действий иранских властей послужило высказывание советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что от последствий вторжения в Украину не уйдут ни авторы, ни соучастники.

В ночь на 29 января на территории Ирана с помощью ударных беспилотников были атакованы несколько военных объектов. В частности, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр.

Арабские СМИ заявляют, что Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности.