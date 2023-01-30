Удары по военным объектам Ирана: Тегеран вызвал украинского дипломата в МИД, — СМИ

По информации журналистов, причиной таких действий иранских властей послужило высказывание советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что от последствий вторжения в Украину не уйдут ни авторы, ни соучастники.

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Иран вызвал временно поверенного в делах Украины в Тегеране в Министерство иностранных дел после атак на военные объекты страны в ночь на 29 января. Причиной этому послужили высказывания украинских властей по поводу инцидента. Об этом сообщает издание Alarabia News.

"Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране в понедельник из-за комментариев его страны по поводу удара беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан", — пишут в издании.

Реакция украинских властей на инцидент в Иране

29 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что от последствий вторжения в Украину не уйдут ни авторы, ни соучастники.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: бесконечная мобилизация, ПВО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", — написал он в Twitter.

Что произошло в Иране?

В ночь на 29 января на территории Ирана с помощью ударных беспилотников были атакованы несколько военных объектов. В частности, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр.

Арабские СМИ заявляют, что Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности.

Несмотря на заявления Ирана о том, что почти все БПЛА были сбиты иранской ПВО, а военные объекты получили незначительные повреждения, СМИ пишут, что атака по предприятию в иранском городе Исфахан имела огромный успех.

Тем временем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что атака на Иран научит "не помогать России совершать преступления". По его словам, обстрел иранских объектов является последствием внешней политики страны.