Удари по військових об'єктах Ірану: Тегеран викликав українського дипломата у МЗС, — ЗМІ

За інформацією журналістів, причиною таких дій іранської влади стало висловлення радника голови ОП Михайла Подоляка про те, що від наслідків вторгнення в Україну не втечуть ні автори, ні співучасники.

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Іран викликав тимчасово повіреного у справах України у Тегерані до Міністерства закордонних справ після атак на військові об'єкти країни у ніч проти 29 січня. Причиною цього стали висловлювання української влади з приводу інциденту. Про це повідомляє видання Alarabia News.

"Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані у понеділок через коментарі його країни з приводу удару безпілотника по військовому заводу у центральній іранській провінції Ісфахан", — пишуть у виданні.

Реакція української влади на інцидент в Ірані

29 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що від наслідків вторгнення в Україну не втечуть ні автори, ні співучасники.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", — написав він у Twitter.

Що сталося в Ірані?

У ніч проти 29 січня на території Ірану за допомогою ударних безпілотників атаковано кілька військових об'єктів. Зокрема, вибухи пролунали на оборонному підприємстві у місті Ісфахан та на нафтохімічному заводі у місті Азершехр.

Арабські ЗМІ заявляють, що Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості.

Попри заяви Ірану про те, що майже всі БПЛА збиті іранською ППО, а військові об'єкти отримали незначні пошкодження, ЗМІ пишуть, що атака на підприємство в іранському місті Ісфахан мала величезний успіх.

Тим часом спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що атака на Іран навчить "не допомагати Росії вчиняти злочини". З його слів, обстріл іранських об'єктів є наслідком зовнішньої політики країни.