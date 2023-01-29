Атака БПЛА на Іран навчить "не допомагати Росії вчиняти злочини", — Ігнат

Нічна атака на військові об'єкти в Ірані є наслідком зовнішньої політики Тегерана. Можливо, те, що трапилося, змусить керівництво країни переглянути свої погляди щодо військової допомоги РФ.

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"Те, що відбувається в Ірані, можна лише назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони по-іншому спрямовуватимуть свою підтримку країнам-терористам і не допомагатимуть Росії вчиняти свої злочини", — про це в ефірі телемарафону 29 січня заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, відомо, що Росія прагне отримати від Ірану зброю, яка в окупантів у дефіциті — балістичні ракети, ударні безпілотники Shahed та інше озброєння.

Крім того, спікер ЗСУ зазначив, що Іран нажив собі ворогів у регіоні, тому можливо уряд країни наважиться змінити свій зовнішньополітичний вектор.

"Іран має певних ворогів у регіоні, тому сподіватимемося, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня по військових об'єктах Ірану було завдано удару за допомогою дронів-камікадзе. За інформацією Міністерства оборони країни, кілька безпілотників вдалося збити засобами ППО, але деякі дрони досягли цілі та зруйнували покрівлю на одному з оборонних підприємств.

За інформацією журналістів The New York Times, представники Корпусу вартових ісламської революції звинуватили в атаці Ізраїль і пообіцяли завдати удару у відповідь по ізраїльських нафтових суднах. Проте офіційні особи Ірану поки що не висунули звинувачень і повідомили про проведення розслідування пригод.

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