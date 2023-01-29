Удар безпілотників по Ірану: Тегеран "вказав пальцем" у бік Ізраїлю, — NYT

Джерела, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, пригрозили завдати удару у відповідь по нафтових танкерах Ізраїлю.

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Влада Ірану продовжує розслідування інцидентів на території країни після ударів безпілотників по військових об'єктах, а також встановлює розмір збитків. І хоча офіційні особи поки не висувають звинувачень на чиюсь адресу, джерела, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), звинуватили Ізраїль та його агентів у країні в тому, що вони стоять за атакою. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Журналісти вказують на Telegram-канал Sepah Cyberi, пов'язаний із КВІР, де в одному з дописів сказано, що "як показує досвід, Іран відповість". Автори публікації пригрозили аналогічним ударом БПЛА по ізраїльських нафтових суднах.

"Почекайте, поки безпілотні дрони вдарять по сіоністських нафтових танкерах", — йдеться у повідомленні.

Автори публікації нагадали про багаторічне протистояння двох азіатських країн і зазначили, що якщо за нападом 28-29 січня стоїть Ізраїль, це стане першою відомою таємною операцією в Ірані під керівництвом прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Також передбачається, що Ізраїль продовжить політику свого попередника щодо розширення списку цілей усередині Ірану.

Відомий ірано-американський академік і політичний аналітик Сеєд Мохаммад Маранді, коментуючи події в Ірані, написав, що влада Ізраїлю обов'язково зіткнеться з наслідками ударів по об'єктах на території Ірану.

"Не найкращий тиждень для режиму апартеїду ні вдома, ні за кордоном. Однак навіть незважаючи на те, що Нетаньягу і його терористичні союзники, що підтримуються Заходом, у північному Іраку зазнали невдачі, наслідки будуть. Їм обом потрібно зрозуміти, що покарання приходить і за невдачею", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня на території Ірану було атаковано кілька військових об'єктів. За інформацією Міноборони країни, удар припав, зокрема, на військове підприємство в Ісфахані, де дрони пошкодили покрівлю одного з цехів. Також у місті Азершехр спалахнула масштабна пожежа на нафтохімічному заводі, внаслідок якої вибухнули нафтові резервуари.

За інформацією The Jerusalem Post 27 січня в Єрусалимі 21-річний Алкам Хайрі почав стрілянину по людях, котрі виходили із синагоги "Атерет Авраам" після п'ятничної молитви. Внаслідок теракту загинули щонайменше 7 людей і ще 3 отримали поранення. У зв'язку з подією прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 28 січня заявив, що відповідь влади країни буде "рішучою, швидкою і точною".