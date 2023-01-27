Стрілянина в Єрусалимі: 21-річний чоловік відкрив вогонь по людях біля синагоги (відео)

За даними ізраїльських ЗМІ, в результаті теракту загинуло 7 людей і ще 3 отримали поранення.

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Увечері 27 січня в районі Неве-Яаків в Єрусалимі 21-річний Алкам Хайрі розпочав стрілянину по людях, які виходили із синагоги "Атерет Авраам" після п'ятничної молитви. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Чоловік проник у синагогу і переслідував людей, що тікають. Повідомляється, що стрілець раніше не був помічений у зв'язках із терористами.

За словами служителя синагоги, який опинився на місці події, співробітники поліції не одразу відреагували на виклик та прибули на місце протягом 20 хвилин після початку стрілянини. При цьому в поліції стверджують, що терориста спіймали протягом п'яти хвилин після першого дзвінка.

Внаслідок теракту загинули щонайменше 7 людей та ще 3 отримали поранення. За словами журналістів, тіла деяких жертв перебували на місці злочину протягом години після його скоєння.

[ + – ] Стрілянина в Єрусалимі

На місце події прибув міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір. Він заявив, що ізраїльські закони потребують реформи, щоб кожен громадянин міг мати при собі зброю для захисту від терактів.

"Це один із найважчих терористичних актів, які ми бачили за останні роки... наскільки нам відомо, цей терорист діяв наодинці", — прокоментував трагедію начальник поліції округу Єрусалима Дорон Тургеман.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху поінформований про трагедію і збирається провести оцінку ситуації цього вечора.

На напад також відреагував лідер опозиції Яїр Лапід, висловивши співчуття сім'ям, які втратили своїх близьких, та побажавши якнайшвидшого одужання пораненим.

"Не можна допустити, щоб тероризм підняв голову, необхідно жорстко розправитись із погрозами", — написав Лапід у Твіттері.

Акт терору засудив голова Кнесету Раам Мансур Аббас. Він також закликав усіх "виявляти стриманість і співпрацювати", щоб врятувати життя людей.

Нагадаємо, що 24 січня в каліфорнійському місті Хаф-Мун-Бей сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 7 людей. За словами місцевого шерифа, підозрюваний сам приїхав до поліцейської дільниці, щоби здатися.

Фокус також повідомляв, що 23 грудня чоловік похилого віку відкрив вогонь біля Курдського культурного центру в Парижі. За даними поліції, загинули 2 особи, а 4 — отримали поранення.