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Світ

У центрі Парижа сталася стрілянина: є загиблі (фото)

париж, вулиця енгієн, поліція, медик
Біля Курдського культурного центру у Парижі невідомий відкрив стрілянину

Поліція вже затримала літнього чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину. Однак мотиви, за якими він міг убити та поранити випадкових перехожих, поки що невідомі.

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У столиці Франції у п'ятницю, 23 грудня, невідомий чоловік відкрив стрілянину на поразку. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що перестрілка сталася у 10-му міському окрузі біля Курдського культурного центру на вулиці Енгієн. Там розташовані невеликі магазини та кафе.

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Очевидці говорять про те, що стрілянину по перехожих відкрив чоловік похилого віку

Як кажуть очевидці, літній чоловік мовчки відкрив вогонь з вогнепальної зброї та зробив сім чи вісім пострілів. На місце інциденту одразу прибули озброєні загони поліції та машини швидкої допомоги.

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На вулицю Енгієн у зв'язку з інцидентом прибула поліція
Фото: AFP

За інформацією поліції, двоє людей загинуло, а четверо отримали поранення.

Тим часом міська прокуратура Парижа підтвердила, що внаслідок стрілянини загинули двоє людей.

Також представники прокуратури додали, що у зв'язку з інцидентом було затримано 69-річного чоловіка. Він перебуває під вартою. Розпочато розслідування вбивства, ненавмисного вбивства та насильства за обтяжуючих обставин.

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Прокуратура міста підтвердила інформацію журналістів про двох жертв стрілянини

Нагадаємо, у квітні 2021 року невідомий відкрив стрілянину в центрі Парижа. В результаті біля приватної лікарні ім. Анрі Дюнана в Парижі, яка знаходиться в престижному 16-му окрузі міста, загинула людина.

Фокус також писав, що 16 жовтня 2020 року в Конфлан-Сент-Онорін було вбито вчителя з Парижа Самюеля Паті. Йому відрізав голову 18-річний чеченець Абдуллах Анзоров, який мешкав у Франції з 2008 року.