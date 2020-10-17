Учителя под Парижем убил 18-летний чеченец из Москвы, – СМИ

Подозреваемым в убийстве педагога в пригороде Парижа оказался 18-летний чеченец из Москвы. Об этом сообщает издание La Parisien.

Отмечается, что в качестве орудия убийства он использовал кухонный нож. При появлении полицейских нападавший был ликвидирован. По сообщениям очевидцев, на месте преступления он выкрикивал исламистские лозунги.

Российскому изданию Baza в консульстве России во Франции подтвердили, что нападавший – 18-летний чеченец из Москвы.

После преступления убийца успел выложить фото с отрубленной головой учителя в своем аккаунте в Twitter.

"Макрон, правитель неверных, я казнил одну из твоих собак, которая посмела унизить Мухаммеда", – написал он. Twitter вскоре заблокировал его аккаунт.

Позднее стало известно, что в рамках расследования преступления были задержаны четыре человека, включая родственников чеченца.

Президент Франции Эммануэль Макрон на месте нападения заявил журналистам, что это был исламистский теракт, пишет La Parisien.

"Сегодня был убит один из наших сограждан, потому что он преподавал, он учил учеников свободе выражения мнения ... Наш соотечественник подвергся грубому нападения, стал жертвой террористического нападения исламистов", – сказал Макрон.

Редакция сатирического еженедельного журнала Charlie Hebdo также прокомментировала этот теракт. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте издания.

"Charlie Hebdo разделяет ужас и возмущение в связи с тем, что выполнявший свою работу учитель был убит религиозным фанатиком. Мы выражаем глубочайшую поддержку его семье, близким и всем учителям. Нетерпимость только что перешагнула новый порог похоже, не останавливается ни перед чем, чтобы вселить ужас", – заявили в редакции.

Журналисты отмечают, что "этот мерзкий поступок должен сделать французов более воинственными, чем когда-либо, в защите нашей свободы, и только решимость политической власти и всеобщая солидарность победят эту фашистскую идеологию".

Ранее убийца объяснил свой поступок, заявив, что он казнил человека, посмевшего унизить пророка Мухаммеда. Ему не понравилось, что во время урока свободы слова учитель показал карикатуры из Charlie Hebdo.