Во Франции учителю отрубили голову за карикатуры из Charlie Hebdo

Во Франции учителю отрубили голову за карикатуры из Charlie Hebdo

Фото из открытых источников

Преступник, совершивший убийство, был застрелен полицией.

Во Франции неизвестный мужчина был застрелен полицией в городе Конфлан-Сент-Онорин к западу от Парижа после того, как отрубил голову школьному учителю истории. Прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом предполагает, что преступник был родственником одного из его учеников и решил наказать педагога за то, что тот показал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo.

Об этом пишет Коммерсантъ.

Полицейских вызвали свидетели нападения. По прибытию на место, правоохранители  наткнулись на неизвестного, вооруженного ножом, который попытался скрыться. В ответ на требование сдаться, тот атаковал полицейских и был застрелен.

Личность преступника пока не известна.  Убийство учителя он сфотографировал и выложил в Twitter, с угрозами "неверным" и президенту Макрону.

В публикации он назвал себя Абдуллой, а его аккаунт Аль Ансар @Tchetchene_270, возможно, указывает на его чеченское происхождение.

В прокуратуре предполагают, что  убийца состоял в "террористическом преступном сообществе".

Сообщается, что на место происшествия направляется премьер-министр республики Жан Кастекс, а глава МВД Жеральд Дарманен прервал свой визит в Марокко и возвращается на родину.

Напомним, в начале сентября Charlie Hebdo опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали и  застрелили 12 человек в редакции Charlie Hebdo, в котором, в числе прочего, публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Двое исламистов скрывались два дня, но в результате полицейским удалось их найти и ликвидировать.

На обложке первого номера Charlie Hebdo, вышедшего после нападения исламистов на редакцию журнала, была размещена карикатура на Мухаммеда.

В Париже после нападения на редакцию Charlie Hebdo прошел марш в память погибших и защиту свободы слова. В марше приняли участие более 1,5 миллиона человек, включая лидеров десятков стран. Массовые акции прошли и в других странах мира.

Главный редактор и издатель журнала Лоран Сурисо Charlie Hebdo в первые дни после теракта говорил, что не планирует в дальнейшем публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.