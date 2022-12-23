В центре Парижа произошла стрельба: есть погибшие (фото)

Полиция уже задержала пожилого мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Однако мотивы, по которым он мог убить и ранить случайных прохожих, пока неизвестны.

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В столице Франции в пятницу, 23 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу на поражение. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что перестрелка произошла в 10-м городском округе, возле Курдского культурного центра на улице Энгиен. Там расположены небольшие магазины и кафе.

[ + – ] Очевидцы говорят о том, что стрельбу по прохожим открыл пожилой мужчина

Как говорят очевидцы, пожилой мужчина молча открыл огонь из огнестрельного оружия и произвел семь или восемь выстрелов. На место инцидента сразу прибыли вооруженные отряды полиции и машины скорой помощи.

[ + – ] На улицу Энгиен в связи с инцидентом прибыла полиция Фото: AFP

По информации полиции, двое человек погибло, а четверо — получили ранения.

Тем временем городская прокуратура Парижа подтвердила, что в результате стрельбы погибли два человека.

Также представители прокуратуры добавили, что связи с инцидентом был задержан 69-летний мужчина. Он находится под стражей. Начато расследование убийства, непредумышленного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах.

[ + – ] Прокуратура города подтвердила информацию журналистов о двух жертвах стрельбы

Напомним, в апреле 2021 года неизвестный открыл стрельбу в центре Парижа. В результате возле частной больницы им. Анри Дюнана в Париже, находящейся в престижном 16-м округе города, погиб человек.

Фокус также писал, что 16 октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель из Парижа Самюэль Пати. Ему отрезал голову 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, проживавший во Франции с 2008 года.