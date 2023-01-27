Стрельба в Иерусалиме: 21-летний мужчина открыл огонь по людям возле синагоги (видео)

По данным израильских СМИ, в результате теракта погибло 7 человек и еще 3 получили ранения.

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Вечером 27 января в районе Неве-Яаков в Иерусалиме 21-летний Алкам Хайри начал стрельбу по людям, выходящим из синагоги "Атерет Авраам" после пятничной молитвы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Мужчина проник в синагогу и преследовал убегающих людей. Сообщается, что стрелок ранее не был замечен в связях с террористами.

По словам служителя синагоги, который оказался на месте происшествия, сотрудники полиции не сразу отреагировали на вызов и прибыли на место в течение 20 минут после начал стрельбы. При этом в полиции утверждают, что террорист был пойман в течение пяти минут после первого звонка.

В результате теракта погибли по меньшей мере 7 людей и еще 3 получили ранения. По словам журналистов, тела некоторых жертв находились на месте преступления в течение часа после его совершения.

[ + – ] Стрельба в Иерусалиме

На место происшествия прибыл министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Он заявил, что израильские законы нуждаются в реформе, чтобы каждый гражданин мог иметь при себе оружие для защиты от терактов.

"Это один из самых тяжелых террористических актов, которые мы видели за последние годы… насколько нам известно, этот террорист действовал в одиночку", — прокомментировал трагедию начальник полиции округа Иерусалима Дорон Тургеман.

Сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху проинформирован о трагедии и собирается провести оценку ситуации этим вечером.

На нападение также отреагировал лидер оппозиции Яир Лапид, выразив соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и пожелав скорейшего выздоровления раненым.

"Нельзя допустить, чтобы терроризм поднял голову, необходимо жестко расправиться с угрозами", — написал Лапид в Твиттере.

Акт террора осудил председатель Кнессета Раам Мансур Аббас. Он также призвал всех "проявлять сдержанность и сотрудничать" чтобы спасти жизни людей.

Напомним, что 24 января в калифорнийском городе Хаф-Мун-Бей произошла стрельба, в результате которой погибли 7 человек. По словам местного шерифа, подозреваемый сам приехал к полицейскому участку, чтобы сдаться.

Фокус также сообщал, что 23 декабря пожилой мужчина открыл огонь возле Курдского культурного центра в Париже. По данным полиции, погибли 2 человека, а 4 — получили ранения.