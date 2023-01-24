Убиты 7 человек: в США произошла массовая стрельба (фото)

По словам местного шерифа, подозреваемый сам приехал к полицейскому участку, чтобы сдаться. В его машине нашли полуавтоматический пистолет.

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В результате массовой стрельбы в калифорнийском городе Хаф-Мун-Бей погибли 7 человек. Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что подозреваемый был арестован после того, как подъехал на своем автомобиле прямо к стоянке полицейского участка. В его машине нашли полуавтоматический пистолет. Он сам сдался правоохранителям.

Как рассказала шериф округа Сан-Матео Кристина Корпус, стрелком оказался 67-летний Чуньли Чжао. Он работал в том месте, где и начал стрельбу. По словам чиновников и правоохранителей, Чжао застрелил людей на двух сельскохозяйственных объектах.

По словам инспектор округа Сан-Матео Рэя Мюллера, пострадали сельскохозяйственные рабочие. Во время инцидента на месте происшествия были дети.

"Стресс, который был в этом сообществе в течение нескольких недель, действительно довольно высок", — сказал он.

Журналисты напомнили, что округ недавно пострадал от серии сильных ливней, которые нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству рабочих-мигрантов.

Кристина Корпус также заявила, что подозреваемый сотрудничает со следствием, однако его мотив остается неизвестным.

Издание пишет, что на месте сперва нашли четырех мертвых людей, затем еще одного раненого, и только после этого нашлись еще трое погибших, но уже в другом месте.

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Ранее Фокус писал, что в Испании подпольные табачные фабрики эксплуатировали украинских беженцев. Полиция задержала 27 человек, причастных к нелегальной схеме и контрабанде табака. Украинцам давали временное жилье, но не разрешали выходить на улицу, чтобы не привлекать к себе внимание.

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