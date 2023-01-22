В Испании подпольные табачные фабрики эксплуатировали украинских беженцев (фото)
Полиция задержала 27 человек, причастных к нелегальной схеме и контрабанде табака. Украинцам давали временное жилье, но не разрешали выходить на улицу, чтобы не привлекать к себе внимание.
Полиция Испании в сотрудничестве с Интерполом раскрыла нелегальную сеть табачных фабрик в стране, на которых эксплуатировали беженцев из Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Гражданской гвардии Испании.
Речь идет о трех подпольных табачных заводах в Логроньо, Валенсии и Севилье, где конфисковали 10 тонн табачных листьев и 3,5 миллиона пачек без акцизных пломб на общую сумму более 37,5 млн евро.
В ходе спецоперации сотрудники Гражданской гвардии арестовали 27 человек, использовавших украинских переселенцев для производства сигарет. В ходе 24 обысков полиция изъяла у подозреваемых драгоценности и автомобили.
Часть граждан Украины прибыла в страну нелегальным путем, отмечает пресс-служба испанской полиции. Остальные приехали в качестве просителей убежища после полномасштабного вторжения России.
Злоумышленники выделили украинцам временное жилье, однако люди практически не покидали помещений, чтобы не быть обнаруженными.
Производственная мощность фабрик с самым современным оборудованием составляла около 540 тыс. пачек в день.
Как отмечается, подозреваемые не только поставляли табачные изделия в разные города Испании, но и контрабандой вывозили табак в другие страны.
Напомним, Фокус в своей статье рассказывал, как беженцам из Украины искать работу и жилье в Испании. Украинцы в Испании могут ходить на курсы изучения языка и повышать свою компьютерную грамотность.
Также в декабре прошлого года стало известно, что украинцам в Испании начнут выплачивать финансовую помощь.