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Мир

В Испании подпольные табачные фабрики эксплуатировали украинских беженцев (фото)

полиция испания табак украинцы
Полиция в Испании раскрыла преступную сеть по производству табака

Полиция задержала 27 человек, причастных к нелегальной схеме и контрабанде табака. Украинцам давали временное жилье, но не разрешали выходить на улицу, чтобы не привлекать к себе внимание.

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Полиция Испании в сотрудничестве с Интерполом раскрыла нелегальную сеть табачных фабрик в стране, на которых эксплуатировали беженцев из Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Гражданской гвардии Испании.

Речь идет о трех подпольных табачных заводах в Логроньо, Валенсии и Севилье, где конфисковали 10 тонн табачных листьев и 3,5 миллиона пачек без акцизных пломб на общую сумму более 37,5 млн евро.

В ходе спецоперации сотрудники Гражданской гвардии арестовали 27 человек, использовавших украинских переселенцев для производства сигарет. В ходе 24 обысков полиция изъяла у подозреваемых драгоценности и автомобили.

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Полиция провела 24 обыска в разных городах страны

Часть граждан Украины прибыла в страну нелегальным путем, отмечает пресс-служба испанской полиции. Остальные приехали в качестве просителей убежища после полномасштабного вторжения России.

Злоумышленники выделили украинцам временное жилье, однако люди практически не покидали помещений, чтобы не быть обнаруженными.

Производственная мощность фабрик с самым современным оборудованием составляла около 540 тыс. пачек в день.

полиция испания обыски Fullscreen
Полиция изъяла деньги и драгоценности у организаторов преступной схемы

Как отмечается, подозреваемые не только поставляли табачные изделия в разные города Испании, но и контрабандой вывозили табак в другие страны.

испания табак полиция Fullscreen
Полиция Испании проводит обыски на табачных фабриках
испания табак полиция Fullscreen
Полиция Испании проводит обыски на табачных фабриках
испания табак полиция Fullscreen
Полиция Испании проводит обыски на табачных фабриках
испания табак полиция
испания табак полиция
испания табак полиция

Напомним, Фокус в своей статье рассказывал, как беженцам из Украины искать работу и жилье в Испании. Украинцы в Испании могут ходить на курсы изучения языка и повышать свою компьютерную грамотность.

Также в декабре прошлого года стало известно, что украинцам в Испании начнут выплачивать финансовую помощь.