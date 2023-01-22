В Испании подпольные табачные фабрики эксплуатировали украинских беженцев (фото)

Полиция задержала 27 человек, причастных к нелегальной схеме и контрабанде табака. Украинцам давали временное жилье, но не разрешали выходить на улицу, чтобы не привлекать к себе внимание.

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Полиция Испании в сотрудничестве с Интерполом раскрыла нелегальную сеть табачных фабрик в стране, на которых эксплуатировали беженцев из Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Гражданской гвардии Испании.

Речь идет о трех подпольных табачных заводах в Логроньо, Валенсии и Севилье, где конфисковали 10 тонн табачных листьев и 3,5 миллиона пачек без акцизных пломб на общую сумму более 37,5 млн евро.

В ходе спецоперации сотрудники Гражданской гвардии арестовали 27 человек, использовавших украинских переселенцев для производства сигарет. В ходе 24 обысков полиция изъяла у подозреваемых драгоценности и автомобили.

[ + – ] Полиция провела 24 обыска в разных городах страны

Часть граждан Украины прибыла в страну нелегальным путем, отмечает пресс-служба испанской полиции. Остальные приехали в качестве просителей убежища после полномасштабного вторжения России.

Злоумышленники выделили украинцам временное жилье, однако люди практически не покидали помещений, чтобы не быть обнаруженными.

Производственная мощность фабрик с самым современным оборудованием составляла около 540 тыс. пачек в день.

[ + – ] Полиция изъяла деньги и драгоценности у организаторов преступной схемы

Как отмечается, подозреваемые не только поставляли табачные изделия в разные города Испании, но и контрабандой вывозили табак в другие страны.

[ + – ] Полиция Испании проводит обыски на табачных фабриках [ + – ] Полиция Испании проводит обыски на табачных фабриках [ + – ] Полиция Испании проводит обыски на табачных фабриках

Напомним, Фокус в своей статье рассказывал, как беженцам из Украины искать работу и жилье в Испании. Украинцы в Испании могут ходить на курсы изучения языка и повышать свою компьютерную грамотность.

Также в декабре прошлого года стало известно, что украинцам в Испании начнут выплачивать финансовую помощь.