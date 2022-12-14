Украинцам в Испании начнут выплачивать финансовую помощь: кто сможет оформить пособие

Прямая экономическая помощь направлена на людей, пострадавших от конфликта в Украине, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии и не имеющих достаточных финансовых ресурсов.

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В Каталонии с 15 декабря 2022 года, начнут принимать заявки на финансовую поддержку, которую будут выплачивать украинским беженцам, сейчас проживающих в Испании. Об этом сообщается на сайте Женералитета Каталонии.

Сообщается, что финансовую помощь будут оказывать гражданам Украины, пострадавших от вторжения России в 24 февраля этого года. Чтобы получить выплаты, украинцы должны быть зарегистрированы в муниципалитете Каталонии. Также есть дополнительные условия, а именно:

доход взрослого украинца не должен превышать 481 евро;

доход матери, которая воспитывает ребенка, должен быть не выше 629 евро.

Какую помощь будут выплачивать украинским беженцам:

Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого несовершеннолетнего. Получается, что семья из двух взрослых получит до 800 евро, а мать с ребенком – 500 евро.

Подавать заявку можно с 15 декабря 2022 года до 31 января 2023 года. Максимальный период выплат – 6 месяцев без продления.

Почему в Украине ВПЛ могут лишить выплат

Если украинцы возвращаются на свое прежнее место жительства, они теряют статус внутренне перемещенного лица, а вместе со статусом лишаются и выплат. В Украине уже начались проверки ВПЛ по спискам: каждый украинец из такого списка получит сообщение с просьбой явиться в управление соцзащиты и подтвердить место своего пребывания. Если этого не сделать в течение 10 дней, выплаты прекращаются.

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, выплаты отменят даже если кто-то из ВПЛ не смог прийти в управление соцзащиты из-за, например, командировки.

"Если ВПЛ вернулись домой, но у них нет работы и они не могут решить свои проблемы, у нас есть программы поддержки: для малообеспеченных и многодетных семей, те же субсидии", – отметила она.

Ранее стало известно, что украинцы, перебравшиеся из-за войны в Латвию, будут получать финансовую помощь в этой стране до 30 июня 2023 года, а не до 31 декабря 2022 года, как планировалось ранее. Изменения были приняты Комиссией Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращения коррупции