В Латвии продлили важную для украинских беженцев программу: на что могут рассчитывать люди

Латвия, в отличие от некоторых других европейских стран, пока не сворачивает программы по поддержке украинских беженцев, а наоборот — продлевает их.

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Украинцы, перебравшиеся из-за войны в Латвию, будут получать финансовую помощь в этой стране до 30 июня 2023 года, а не до 31 декабря 2022 года, как планировалось ранее. Изменения были приняты Комиссией Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращения коррупции, сообщает издание Delfi.lv.

Еще было согласовано продолжение программы по предоставлению жилья для украинцев, если они в этом нуждаются. Это правило в Латвии будет действовать до 30 июня следующего года.

Финансовая помощь в Латвии: сколько получают украинцы

единовременная помощь в размере 272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка;

дополнительная ежемесячная помощь в размере 109 евро на члена семьи и 76 на каждого следующего члена семьи;

другая материальная поддержка или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями.

Почему в Украине ВПЛ могут лишить выплат

Если украинцы возвращаются на свое прежнее место жительства, они теряют статус внутренне перемещенного лица, а вместе со статусом лишаются и выплат. В Украине уже начались проверки ВПЛ по спискам: каждый украинец из такого списка получит сообщение с просьбой явиться в управление соцзащиты и подтвердить место своего пребывания. Если этого не сделать в течение 10 дней, выплаты прекращаются.

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, выплаты отменят даже если кто-то из ВПЛ не смог прийти в управление соцзащиты из-за, например, командировки.

"Если ВПЛ вернулись домой, но у них нет работы и они не могут решить свои проблемы, у нас есть программы поддержки: для малообеспеченных и многодетных семей, те же субсидии", – отметила она.

Ранее стало известно, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от американской благотворительной организации HIAS. Сумма помощи — 2200 грн, которая может начисляться каждому члену семьи на протяжении трех месяцев.

Также Фокус рассказывал, что с 24 февраля в Украине зарегистрировали 4,8 млн внутренних переселенцев. На выплаты им уже израсходовали более 42 млн грн.