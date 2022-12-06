Американская организация выплатит украинцам более 6 тыс. грн: кто может получить (фото)

Денежное довольствие смогут начислять каждому члену семей, которые подпадают под требования. Сумма помощи на одного человека — 2200 грн в течение трех месяцев.

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Украинцы из Киевской и Харьковской областей, которые пострадали от военного вторжения России, могут получить денежную помощь от американской благотворительной организации HIAS. Сумма помощи — 2200 грн, которая может начисляться каждому члену семьи на протяжении трех месяцев. Об этом рассказали в Министерстве реинтеграции

"Пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпени и других населенных пунктах Киевской и Харьковской областей могут получить финансовую помощь американской благотворительной организации HIAS", — сказано в сообщении.

Кто из украинцев может получить помощь?

Семьи внутренних перемещенных лиц (ВПЛ), которые покинули места жительства на протяжении последних 30 дней;

пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства;

семьи, которые потеряли члена семьи или средства для существования (повденный/уничтоженный магазин, ферма, скот и т.д);

ВПЛ или люди, которые переехали более 30 дней назад, но имеют доход ниже 5400 грн на одного человека и отвечают одному из этих критериев:

есть двое или больше детей; есть лица с инвалидностью; домохозяйство ведет один человек; есть беременные женщины и женщины с детьми, возрастом до двух лет; в семье есть люди преклонного возраста (55+).

Сколько будут платить?

Отмечается, что каждый член семьи из перечисленных категорий может получить 2200 грн на протяжении трех месяцев. В сумме выйдет 6600 грн, которые начислят на банковский счет.

Как оформить выплаты в Киевской и Харьковской областях?

Обратится в центр помощи в Киевской области: город Бровары, улица Независимости, 5. График работы: понедельник — пятница с 9:00 до 16:30. В Харьковской области: город Чугуев, улица Гвардейская, 20. График работы: понедельник — пятница с 8:00 до 18:00;

город Бровары, улица Независимости, 5. График работы: понедельник — пятница с 9:00 до 16:30. город Чугуев, улица Гвардейская, 20. График работы: понедельник — пятница с 8:00 до 18:00; на территории регионов также работают выездные мобильные бригады, расписание которых можно посмотреть в Telegram или позвонить по номеру 0-800-750-104.

Список документов:

идентификационный код;

справка ВПЛ;

если есть: документ, что подтверждает инвалидность;

выписка из банка (IBAN) на каждого совершеннолетнего члена семьи;

если есть уничтоженное имущество: АКТ уничтоженного имущества и документы, которые подтверждают право собственности.

Регистрация осуществляется по оригиналам документов.

Напомним, 5 декабря стало известно, что благотворительный фонд BHA&Save the Childre выплатит украинским переселенцам более 2 тысяч грн. Фокус писал, как и кто может получить денежную помощь.

Ранее, 10 ноября сообщалось, что с 24 февраля в Украине зарегистрировали 4,8 млн внутренних переселенцев. На выплаты им уже израсходовали более 42 млн грн.