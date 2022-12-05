Благотворительный фонд выплатит украинцам более 2 тыс. грн: как подать заявку

Украинцы могут получить более 2 тыс. грн, которые поступят на банковскую карту в течение трех месяцев после подачи заявки на денежную помощь.

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Некоторые украинские переселенцы могут получить денежную помощь от благотворительной организации BHA&Save the Children. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кому из украинцев полагается помощь?

Семьи со статусом ВПЛ, переехавшие в течение последнего месяца в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую или Черновицкую области. Пострадавшие от обстрелов домохозяйства, потерявших члена семьи или средства к существованию (поврежденные или потерянные магазины, фермы, скот и т.д.) в результате военных действий. Без безопасного жилья (собственного, арендованного или предоставленного/разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одной из категорий:

домохозяйством занимается женщина;

домохозяйством занимается человек в возрасте больше 60 лет;

домохозяйством занимается человек с инвалидностью;

в домохозяйстве есть ребенок/дети и человек с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние и т.п.);

в домохозяйстве есть ребенок/дети и человек старше 60 лет пожилого возраста;

в домохозяйстве двое и более детей;

в домохозяйстве есть ребенок/дети на попечении;

в домохозяйстве есть беременная женщина или кормящая грудью с ребенком или детьми до двух лет.

Сколько будут платить?

Отмечается, что украинцам заплатят 2,2 тыс. грн, которые поступят на банковскую карту в течение трех месяцев после подачи заявки на денежную помощь от благотворительного фонда.

Как получить помощь?

Для этого нужно:

набрать номер телефона: 0 800 609 845;

если дозвониться не получается — и написать в личные сообщения на фейсбук-странице фонда, а в сообщении указать свой номер телефона.

Ранее Фокус писал, что на выплаты внутренне перемещенным лицам Украина уже израсходовала более 42 млрд грн. Ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям составляет 3 тыс. гривен, для остальных ВПЛ – 2 тыс. гривен. Также сообщалось, почему вынужденные переселенцы могут потерять финансовую помощь от государства.