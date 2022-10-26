Некоторым переселенцам могут отменить выплаты: что решили в Кабмине

Пособия могут забрать у граждан из числа ВПЛ, которые переехали на новое место временного пребывания и не предупредили об этом социальные службы.

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Внутренние переселенцы могут остаться без финансовой помощи без государства, поскольку Кабмин Украины восстановил проверки мест жительства переселенцев. Соответствующее постановление было принято 14 октября 2022 года.

Согласно постановлению правительства, пособия могут забрать у граждан из числа ВПЛ, которые переехали на новое место временного пребывания и не предупредили об этом социальные службы. Естественно, социальные работники физически не могут проконтролировать всех переселенцев, но территориальные органы Национальной социальной службы будут выборочно проверять переселенцев по поводу их проживания по месту временной регистрации.

Если выяснится, что человек уехал с ранее указанного места проживания, его обяжут явиться в территориальный орган соцзащиты по месту жительства в течение 10 календарных дней. Если переселенец проигнорирует это обязательство, выплаты на проживание будут прекращены со следующего месяца.

Сколько платит государство внутренним переселенцам

Почти сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале, многие украинцы вынужденно покинули свои города и стали внутренними переселенцами. Кроме единовременных выплат от международных благотворительных проектов, еще и ежемесячное пособие ВПЛ от государства. Выплаты нельзя назвать большими:

2 тыс.грн получают взрослые трудоспособные украинцы

3 тыс. грн выплачивается детям и инвалидам.

Однако эта выплата, благодаря своей регулярности, является серьезной помощью для многих внутренних переселенцев, которые остались без стабильного заработка из-за войны.

Ранее Фокус писал, что пострадавшим от войны украинцам будут выплачивать денежную помощь от Фонда "Право на захист" и американского благотворительной организации HIAS. На выплаты могут рассчитывать жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, пострадавших от боевых действий против российских оккупантов.

Также сообщалось, что в Украине могут ввести специальные пенсионные выплаты за особые заслуги. Их будут начислять украинцам, у которых есть статус борцов за независимость.