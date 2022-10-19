В Украине могут появиться специальные пенсии: кому будут выплачивать больше 5 000 грн

Реализация законопроекта потребует расходов в сумме 60,192 гривны на одного человека в год.

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Многие украинские пенсионеры получают небольшие пенсии, поэтому в правительстве раздумывают ввести специальные пенсионные за особые заслуги. Об этом говорится в законопроекте № 8032, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Речь идет об украинцах, у которых есть статус борцов за независимость. В законопроекте предлагают изменить Закон Украины "О пенсии за особые заслуги перед Украиной", распространив его действие на граждан Украины, которые в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке" имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и согласно Закону Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивами в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

Предполагается, что пенсия за особые заслуги борцам за независимость Украины в ХХ веке будет выплачиваться в размере 200% прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность. Согласно этим критериям, размер выплат составляет 5 016 грн.

Про предварительным данным, количество людей, подпадающих под определенные законопроектом критерии, исчисляются десятками, максимум – несколькими сотнями. Соответственно, реализация законопроекта потребует расходов в сумме 60 192 грн на одного человека в год. В расчете на 200 человек расходы составят 12 млн 38,4 тыс. грн в год.

Напомним,1 октября 2022 года в Украине провели плановые перерасчеты пенсионных выплат. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) выплаты увеличились у людей, старше 70 лет, пенсионеров с "военной" инвалидностью, а также у тех, кто имеет большой страховой стаж.

Тем временем в сентябре в Украине ускорился рост розничных цен на товары и услуги. Фокус выяснил, что подорожало больше всего, какие факторы толкают цены вверх и насколько ситуация в воюющей Украине соответствует мировым тенденциям.