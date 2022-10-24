Американский фонд выплатит украинцам 6660 гривен: как подать заявку

Денежную помощь организуют для людей, которые в результате боевых действий потеряли жилье, бизнес или средства к существованию, а также семьям ВПЛ.

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Пострадавшим от войны украинцам будут выплачивать денежную помощь от Фонда "Право на захист" и американского благотворительной организации HIAS. Об этом сказано на сайте организации.

На выплаты могут рассчитывать жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, пострадавших от боевых действий против российских оккупантов. Фонд будет выплачивать 6660 тыс. грн на каждого члена семьи.

Кому предназначены выплаты?

Денежную помощь организуют для людей, которые в результате боевых действий потеряли жилье, бизнес или средства к существованию, а также семьям ВПЛ. В приоритете:

пострадавшие от обстрелов;

семьи, потерявшие члена семьи или средства к существованию из-за боевых действий;

семьи, ставшие переселенцами в период между 20 сентября и 20 октября.

Кроме того, деньги выплатят внутриперемещенным лицам с доходом менее 5,4 тыс. гривен на человека и отвечают хотя бы одному из критериев:

воспитывают двоих или более детей;

в семье есть лица с инвалидностью или люди старше 55 лет;

в семье есть беременные женщины и женщины с детьми младше двух лет;

неполные семьи, где о детях заботится один человек.

Как подать заявку?

Центр регистрации находится в Броварах на улице Независимости, 5. Приходить туда можно в будние дни с 9:00 до 18:00. Также в Киевской области работают выездные мобильные бригады. Расписание работы бригад есть в Telegram-канале.

Какие документы нужны для регистрации заявки:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

IBAN банковского счета, на который будут зачислены деньги;

документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

Ранее стало известно, что жителям освобожденных от российских оккупантов украинских регионов правительство выплатит 2,2 тыс грн. Также Фокус рассказывал, что в Украине могут ввести специальные пенсионные выплаты за особые заслуги. Их будут начислять украинцам, у которых есть статус борцов за независимость.