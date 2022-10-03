Украинцы получат еще один вид помощи – кому выплатят больше 2 тысяч грн

Как отметила Ирина Верещук, каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций.

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Минреинтеграции планирует обеспечить дополнительную финансовую помощь в размере 2,2 тыс грн жителям освобожденных от российских оккупантов регионов. Выплаты начнутся с ноября, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, кроме финансовой поддержки, украинцам на освобожденных территориях будут обеспечивать:

продуктами питания;

вещами первой необходимости;

средствами гигиены;

теплой одеждой на зиму.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – сказано в сообщении Ирины Верещук.

Ранее Фокус сообщал, что на деоккупированных территориях Украины заработал пилотный проект, в рамках которого украинцам, жившим под оккупацией России, получают разовую денежную помощь в сумме 1,2 тыс грн.

Сбор заявок на финпомощь через портал єДопомога

В Украине на время приостановили прием заявок на выплату финансовой помощи украинцам от международных организаций через платформу "єДопомога". По информации Министерства соцполитики, украинцы сейчас ведется активная по увеличению количества международных организаций, которые могут предоставить денежную помощь пострадавшим от войны украинцам, ведь ресурсы международных организаций ограничены. Прием заявок возобновят после переговоров с международными организациями.

Украинцы уже подали почти 10 млн заявок в "єДопомогу", теперь все полученные документы будут детально изучены и обработаны.

Напомним, Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты заграничных финучреждений. При этом украинцы и дальше смогут переводить средства за границу для оплаты:

обучения (на счета учебных заведений)

лечения, транспортировки больных

расходов, связанных со смертью

алиментов.

Также Фокус писал, что проезд в общественном транспорте Австрии с 1 октября стал платным для украинских переселенцев.