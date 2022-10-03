Українці отримають ще один вид допомоги – кому виплатять понад 2 тисячі грн

Як зазначила Ірина Верещук, кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на всі актуальні види фінансової допомоги — і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій.

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Мінреінтеграції планує забезпечити додаткову фінансову допомогу у розмірі 2,2 тис. грн жителям звільнених від російських окупантів регіонів. Виплати розпочнуться з листопада, повідомила у своєму Telegram-каналі віцепрем'єрка Ірина Верещук.

За її словами, окрім фінансової підтримки, українців на звільнених територіях забезпечуватимуть:

продуктами харчування;

речами першої потреби;

засобами гігієни;

теплим одягом на зиму.

"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на всі актуальні види фінансової допомоги — і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни отримуватимуть ще одну додаткову допомогу — 2200 грн", — йдеться у повідомленні Ірини. Верещук.

Раніше Фокус повідомляв, що на деокупованих територіях України запрацював пілотний проєкт, у межах якого українцям, які мешкали під окупацією Росії, отримують разову грошову допомогу у сумі 1,2 тис. грн.

Збір заявок на фіндопомогу через портал єДопомога

В Україні на якийсь час призупинили прийом заявок на виплату фінансової допомоги українцям від міжнародних організацій через платформу "єДопомога". За інформацією Міністерства соцполітики, українці зараз ведеться активна робота зі збільшенням кількості міжнародних організацій, які можуть надати грошову допомогу потерпілим від війни українцям, адже ресурси міжнародних організацій обмежені. Прийом заявок відновлять після переговорів із міжнародними організаціями.

Українці вже подали майже 10 млн заявок на "єДопомогу", тепер усі отримані документи детально вивчать та оброблять.

Нагадаємо, Національний банк України з 5 жовтня повертає заявку на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних фінустанов. Водночас українці й надалі зможуть переказувати кошти за кордон на оплату:

навчання (на рахунки навчальних закладів)

лікування, транспортування хворих

витрат, пов'язаних зі смертю

аліментів

Також Фокус писав, що проїзд у громадському транспорті Австрії з 1 жовтня став платним для українських переселенців.