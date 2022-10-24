Американський фонд виплатить українцям 6660 гривень: як подати заявку

Грошову допомогу організують для людей, які внаслідок бойових дій втратили житло, бізнес чи кошти для існування, а також сім'ям ВПО.

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Постраждалим від війни українцям виплачуватимуть грошову допомогу від Фонду "Право на захист" та американської благодійної організації HIAS. Про це йдеться на сайті організації.

На виплати можуть розраховувати мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, які постраждали від бойових дій проти російських окупантів. Фонд виплачуватиме 6660 тис. грн на кожного члена сім'ї.

Кому призначено виплати?

Грошову допомогу організують для людей, які внаслідок бойових дій втратили житло, бізнес чи кошти для існування, а також сім'ям ВПО. В пріоритеті:

постраждалі від обстрілу;

сім'ї, які втратили члена сім'ї або кошти для існування через бойові дії;

сім'ї, які стали переселенцями в період між 20 вересня та 20 жовтня.

Крім того, гроші виплатять внутрішньопереміщеним особам з доходом менш як 5,4 тис. гривень на людину та відповідають хоча б одному з критеріїв:

виховують двох чи більше дітей;

у сім'ї є особи з інвалідністю або люди віком від 55 років;

у сім'ї є вагітні жінки та жінки з дітьми молодше двох років;

неповні сім'ї, де дітей дбає одна людина.

Як подати заявку?

Центр реєстрації знаходиться в Броварах на вулиці Незалежності, 5. Приходити туди можна у будні з 9:00 до 18:00. Також у Київській області працюють виїзні мобільні бригади. Розклад роботи бригад є в Telegram-каналі.

Які документи необхідні для реєстрації заявки:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано гроші;

документи, що підтверджують належність до категорії уразливості.

Раніше стало відомо, що мешканцям звільнених від російських окупантів українських регіонів уряд виплатить 2,2 тис. грн. Також Фокус розповідав, що в Україні можуть запровадити спеціальні пенсійні виплати за особливі заслуги. Їх нараховуватимуть українцям, які мають статус борців за незалежність.