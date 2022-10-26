Деяким переселенцям можуть скасувати виплати: що вирішили в Кабміні

Допомогу можуть забрати у громадян серед ВПО, які переїхали на нове місце тимчасового перебування і не попередили про це соціальні служби.

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Внутрішні переселенці можуть залишитись без фінансової допомоги без держави, оскільки Кабмін України відновив перевірки місць проживання переселенців. Відповідну постанову було ухвалено 14 жовтня 2022 року.

Згідно з постановою уряду, допомогу можуть забрати у громадян серед ВПО, які переїхали на нове місце тимчасового перебування і не попередили про це соціальні служби. Звичайно, соціальні працівники фізично не можуть проконтролювати всіх переселенців, але територіальні органи Національної соціальної служби вибірково перевірятимуть переселенців із приводу їхнього проживання за місцем тимчасової реєстрації.

Якщо з'ясується, що людина виїхала з раніше вказаного місця проживання, її зобов'яжуть з'явитися до територіального органу соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів. Якщо переселенець проігнорує це зобов'язання, виплати проживання буде припинено наступного місяця.

Скільки платить держава внутрішнім переселенцям

Майже одразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в лютому багато українців вимушено покинули свої міста і стали внутрішніми переселенцями. Окрім одноразових виплат від міжнародних благодійних проєктів, ще й щомісячна допомога ВПО від держави. Виплати не можна назвати більшими:

2 тис. грн отримують дорослі працездатні українці;

3 тис. грн виплачується дітям та інвалідам.

Однак ця виплата завдяки своїй регулярності є серйозною допомогою для багатьох внутрішніх переселенців, які залишилися без стабільного заробітку через війну.

Раніше Фокус писав, що потерпілим від війни українцям виплачуватимуть грошову допомогу від Фонду "Право на захист" та американської благодійної організації HIAS. На виплати можуть розраховувати мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, які постраждали від бойових дій проти російських окупантів.

Також повідомлялося, що в Україні можуть запровадити спеціальні пенсійні виплати за особливі заслуги. Їх нараховуватимуть українцям, які мають статус борців за незалежність.