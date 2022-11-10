Переселенцам уже выплатили 42 млрд гривен: остались ли еще средства для выплат

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 24 февраля в Украине зарегистрированы 4,8 млн внутренне перемещенных лиц.

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На выплаты внутренне перемещенным лицам уже израсходовали более 42 млрд грн. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она напомнила, что ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям составляет 3 тыс. гривен, для остальных ВПЛ – 2 тыс. гривен.

В то же время Ирина Верещук отметила, что многие переселенцы жалуются на задержку выплат. По ее словам, ввиду семейных обстоятельств люди часто не успевают самостоятельно пройти процедуру для оформления выплат, поэтому им необходимо пойти навстречу.

"Я обращаюсь к областным военным администрациям и призываю подключиться к этому процессу. А именно: провести соответствующую работу по ВПЛ — узнать, у кого есть проблемы с начислением и выплатами, составить списки и передать нам. Мы поможем решить это централизованно, деньги в бюджете есть", — добавила Ирина Верещук.

Как заявил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 24 февраля в Украине зарегистрированы 4,8 млн внутренне перемещенных лиц.

Как переселенцам получить финпомощь от государства онлайн:

Обновить и войти в приложение "Дія";

В разделе услуг отправить заявку на получение статуса ВПЛ;

Нажать кнопку "Хочу получать помощь";

Выбрать карточку "єПідтримка" для зачисления средств (оформить ее при необходимости).

Инструкция для получения помощи переселенцам в 2022 году офлайн:

Обратиться в Центр оказания административных услуг, орган соцзащиты населения или местной власти;

Заранее собрать документов для получения статуса ВПЛ (стоит проверить точный список для конкретного ЦОАУ);

Предоставить сотруднику Центра документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, возьмите с собой любой документ, подтверждающий его: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и тому подобное.

Напомним, ранее Кабмин предоставил инструкцию, как получить компенсацию за размещение у себя переселенцев. В правительстве решили выплачивать гостеприимным украинцам по 900 грн компенсации на оплату коммунальных услуг.

Также Фокус рассказывал, как внутренним переселенцам не потерять финансовую помощь от государства после того, как Кабмин Украины восстановил проверки мест жительства переселенцев.