Как получить компенсацию за размещение у себя переселенцев: инструкция Кабмина

Согласно решению правительства, принимающие у себя внутренне перемещенных лиц украинцы смогут рассчитывать на 450 грн компенсации на оплату "коммуналки".

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Еще месяц назад министр территориальных громад Алексей Чернышов сообщил, что граждане Украины, бесплатно размещающие у себя переселенцев, могут получить 450 грн компенсации на возмещение коммунальных расходов. Сегодня правительство опубликовало подробную инструкцию, как именно это сделать.

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Итак, сумма компенсации — 450 грн за каждого размещенного украинца, эвакуировавшегося из зоны боевых действий.

Обязательные условия для получения денег:

отсутствие задолженности у собственника жилья за жилищно-коммунальные услуги

у собственника жилья за жилищно-коммунальные услуги переселенцы проживают бесплатно

внутренне перемещенное лицо не получает ежемесячную государственную помощь на покрытие расходов для проживания.

Если все условия соблюдены, собственник жилья должен подать заявление в произвольной форме в исполнительный комитет местного совета. Сделать это можно напрямую или через Центр предоставления административных услуг. В заявлении указывается информация о переселенцах — ФИО и документы, удостоверяющие их личность.

После этого надо зарегистрироваться на платформе "Прихисток". Вместо собственника жилья это может сделать госслужащий.

Ежемесячно и не позже, чем за пять дней до окончания месяца, собственник жилья подает новое заявление, где указывает количество проживающих у него переселенцев и общее количество дней их пребывания, а также предоставляет банковские реквизиты для начисления компенсации.

Важно: на протяжении пяти дней органы местной власти могут проводить проверку количество проживающих переселенцев, а также условия их проживания.

В комментариях к опубликованному Кабмином посту пользователи соцсети раскритиковали систему начисления компенсаций. Так, украинцы считают ее излишне забюрократизированной.

Напомним, что в десяти регионах Украинцы переселенцев обеспечат собственным жильем. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, проекты жилья для ВПЛ можно реализовать за 3-4 месяца.

Как сообщалось ранее, переселенцы могут оформить свой статус через "Дію" и получать ежемесячную финансовую помощь.