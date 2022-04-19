Як отримати компенсацію за розміщення В себе переселенців: інструкція Кабміну

Згідно з рішенням уряду, українці, які приймають у себе внутрішньо переміщених осіб, зможуть розраховувати на 450 грн компенсації на оплату "комуналки".

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Ще місяць тому міністр територіальних громад Олексій Чернишов повідомив, що громадяни України, які безплатно розміщують у себе переселенців, можуть отримати 450 грн компенсації на відшкодування комунальних витрат. Сьогодні уряд опублікував докладну інструкцію, як це зробити.

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Отже, сума компенсації — 450 грн за кожного розміщеного українця, який евакуювався із зони бойових дій.

Обов'язкові умови для отримання грошей:

відсутність заборгованості у власника житла за житлово-комунальні послуги;

у власника житла за житлово-комунальні послуги; переселенці проживають безплатно;

внутрішньо переміщена особа не отримує щомісячну державну допомогу на покриття витрат на проживання.

Якщо всі умови дотримані, власник житла має подати заяву в довільній формі до виконавчого комітету місцевої ради. Зробити це можна напряму або через Центр надання адміністративних послуг. У заяві вказується інформація про переселенців — ПІБ і документи, що засвідчують їхню особу.

Після цього треба зареєструватися на платформі "Прихисток". Замість власника житла це може зробити держслужбовець.

Щомісячно та не пізніше, ніж за п'ять днів до закінчення місяця, власник житла подає нову заяву, де вказує кількість переселенців, які проживають у нього, та загальну кількість днів їхнього перебування, а також надає банківські реквізити для нарахування компенсації.

Важливо: протягом п'яти днів органи місцевої влади можуть проводити перевірку кількості переселенців, які проживають, а також умови їхнього проживання.

У коментарях до опублікованого Кабміном посту користувачі соцмережі розкритикували систему нарахування компенсацій. Так, українці вважають її надмірно забюрократизованою.

Нагадаємо, що в десяти регіонах Українці переселенців забезпечать власним житлом. За словами заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, проєкти житла для ВПО можна реалізувати за 3-4 місяці.

Як повідомлялося раніше, переселенці можуть оформити свій статус через "Дію" та отримувати щомісячну фінансову допомогу.