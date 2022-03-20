Громадяни, які безкоштовно приймають переселенців, отримають 450 грн компенсації

Кошти підуть на відшкодування комунальних витрат.

Жителі України, які на безоплатній основі надають житло переселенцям (евакуйованим, біженцям), зможуть отримати виплату 450 грн на місяць із розрахунку на прийняту людину — ці кошти підуть на відшкодування комунальних виплат. Про це повідомив міністр територіальних громад Олексій Чернишов у своєму відеозверненні.

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[ + – ] Виступ міністра територіальних громад Олексія Чернишова

"Тисячі жителів регіонів, де відносно спокійно, прийшли на допомогу нашим громадянам, яким довелося залишити свої будинки через війну. Учора уряд ухвалив рішення, спрямоване на підтримку саме таких власників", — зазначив чиновник.

Громадяни, які безкоштовно надали притулок переселенцям, зможуть отримати близько 450 грн на місяць за кожного прийнятого українця.

Як отримати компенсацію за розміщення евакуйованих

За словами Чернишова, органи місцевого самоврядування формуватимуть реєстр доступної для розміщення житлової площі. Власникам житла, де є місце, доступне для прийому переміщених громадян, слід звернутися із заявою до органів місцевого самоврядування. Наголошується, що рішення про поселення має ухвалюватися лише за згодою власників.

Кабмін також готує соцпакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ця ініціатива регулює питання соціальних виплат, працевлаштування та розміщення людей, які втратили чи вимушено покинули своє житло.

Раніше Фокус розбирався у тому, як отримати соцвиплати під час війни. Володимир Зеленський обіцяє, що, незважаючи на війну та бойові дії, пенсії виплачуватимуть стабільно. Для переселенців вже створено окрему інструкцію.

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