Граждане, которые бесплатно принимают переселенцев, получат 450 грн компенсации

Средства пойдут на возмещение коммунальных расходов.

Жители Украины, которые на безвозмездной основе предоставляют жилье переселенцам (эвакуированным, беженцам), смогут получить выплату 450 грн в месяц из расчета на принятого человека — эти средства пойдут на возмещение коммунальных выплат. Об этом сообщил министр территориальных общин Алексей Чернышов в своем видеообращении.

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[ + – ] Выступление министра территориальных общин Алексея Чернышова

"Тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, которым пришлось оставить свои дома из-за войны. Вчера правительство приняло решение, направленное на поддержку именно таких собственников", — отметил чиновник.

Граждане, бесплатно предоставившие приют переселенцам, смогут получить порядка 450 грн в месяц за каждого принятого украинца.

Как получить компенсацию за размещение эвакуированных

По словам Чернышова, органы местного самоуправления будут формировать реестр доступной для размещения жилплощади. Владельцам жилья, где есть место, доступное для приема перемещенных граждан, нужно обратиться с заявлением в органы местного самоуправления. Подчеркивается, что решение о поселении должно приниматься только с согласия владельцев.

Кабмин также готовит соцпакет для поддержки внутренне перемещенных лиц. Эта инициатива регулирует вопросы социальных выплат, трудоустройства и размещения людей, которые потеряли или вынужденно покинули свое жилье.

Ранее Фокус разбирался в том, как получить соцвыплаты во время войны. Владимир Зеленский обещает, что, несмотря на войну и боевые действия, пенсии будут выплачиваться стабильно. Для переселенцев уже создана отдельная инструкция.

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