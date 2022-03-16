Україна об'єдналася в прагненні перемоги. Як працюють регіони в умовах війни

У такі непрості для нашої держави часи всі українці показали всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Подивіться тільки, скільки людей записалися до лав тероборони, скільки хлопців і дівчат подалися добровольцями в ЗСУ, скільки тонн гуманітарної допомоги збирають волонтери з усієї країни.

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Україна об’єдналася та демонструє опір, до якого не був готовий ворог!

Усі українці — герої, однак, зараз я б хотів розповісти про тих, хто наближає нас до перемоги на місцях. Далі йтиметься про очільників міст і військових адміністрацій, рішення яких сьогодні рятують життя.

Як працюють регіони зараз?

По-перше, війна мобілізувала на всі 200%.

Такий рівень взаємопідтримки обласних адміністрацій, які в умовах війни стали військовими адміністраціями, та мерів міст складно було й уявити.

8-9 березня Полтавська ОВА приймала колони, евакуйованих людей із міста Суми, а Закарпатська ОВА разом із приватним бізнесом доправили в найгарячіші точки 60 вагонів гуманітарної допомоги. Інші обласні центри теж публікують новини на своїх сторінках про свої перемоги, всі перелічити неможливо. Але ці результати справді вражають!

По-друге, всі керманичі регіонів працюють і залишилися виконувати свої зобов'язання.

Всі працюють, всі мотивовані, у всіх є родини — і всі готові захищати свою землю.

Чого варта тільки робота очільників однієї з "найгарячіших" областей України Олега Синєгубова й очільника Харкова Ігоря Терехова, які не втратили віру в перемогу навіть тоді, коли ракети летять на будівлі адміністрацій. Вони вже зараз разом із архітекторами готують концепції відбудови міста.

Уявіть, яка витримка у мера Маріуполя Вадима Бойченка, місто якого обстрілюється та перебуває на межі гуманітарної катастрофи, адже більше 2,5 тисячі людей загинули від рук окупанта. А в Олексія Кулеби, який вивозив людей із розбомблених Бучі, Бородянки, Ірпеня, де люди декілька днів жили без води та їжі.

Вони не втрачають наснаги та готовності до подальшої боротьби.

По-третє, деякі очільники областей стали загальнонаціональними героями.

"Доброго ранку, ми з України!" — певно, багато хто дивився відео з Миколаївщини, багато хто чув про очільника області. На телеграм-канал Віталія Кіма підписані шістсот тисяч людей, і я серед його підписників.

Він інформує про те, що насправді відбувається в регіоні та вселяє оптимізм, завдяки цьому став загальнонаціональним улюбленцем.

По-четверте, очільники міст демонструють повне порозуміння, особливо, коли йдеться про закриття неба над Україною.

Днями у співпраці з мерами міст ми провели спільну пресконференцію в Zoom, під час якої розповідали 80 журналістам із різних країн, чому це треба зробити негайно.

Попереду багато роботи! Дякую всім очільникам міст і областей, кожному українцю, хто наближає нас до перемоги! Ваша боротьба та робота неоціненна! Пишаюся, що ми в одній команді!

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