Шкарпетки Віталія Кіма, Укрпошта проти орків та російський військовий корабель. Українці створюють меми про війну

Попри всі жахи війни, українці не втратили здатності сміятися. Фокус зібрав колоритні меми про нову українську реальність.

Ми зло висміюємо ворога, тепло жартуємо над нашими захисниками та мерами міст, котрі опинилися на передовій, та іронізуємо із себе. Усе це теж дає людям сили бути в тонусі та захищати свою свободу та країну.

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За час військового вторгнення накопичилося чимало мемів, які буквально ілюструють кожну значущу подію в Україні.

Батьку, пробач! Меми про президента Зеленського

Практично одразу користувачі соцмереж стали жартувати про президента Володимира Зеленського та його здатність бути справжнім лідером країни, що воює.

[ + – ] "Як я сплю, знаючи, що у цьому світі існує Зеленський"

При цьому люди згадують, як ще недавно щодо президента використовувалося прізвисько "клоун", і перепрошують за це.

Жартують українці і про те, як люди називатимуть своїх дітей на честь президента:

— Тату, чому мою сестру звуть Троянда?

— Тому що твоя мати любить квіти.

— Дякую тато.

— Будь ласка, Володимире Олександровичу Зеленський!

Щоправда, цей мем розійшовся і в іншому варіанті: там дитину звуть Байрактаром — на честь ударного безпілотника, який активно використовується під час війни в Україні та знищує вороже озброєння.

Одним із найпопулярніших став мем, де американський актор Чак Норріс, відомий ролями безстрашних героїв, телефонує до Володимира Зеленського, і український президент запитує, як він може йому допомогти.

Українці жартують і про те, що якщо в кіно світ зазвичай рятують американці, то насправді це заслуга Збройних сил України.

А ще пророкують, що в найближчому майбутньому "Нетфлікс" зніме байопік про Зеленського, де роль президента зіграє американський актор Джеймі Фокс.

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Бути корисним. Чим можна зайнятися українцям, які виїхали до безпечних регіонів

За кілька днів після початку війни в Україні з'явився новий народний улюбленець — Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації, який за своєю популярністю в інтернеті швидко обійшов Володимира Зеленського. Український чиновник корейського походження вразив мешканців усієї країни своїми короткими відео, де він спокійно, оптимістично та без пафосу розповідає, як регіон стійко відбиває напади ворога.

Віталія Кіма також порівнюють із котом, за яким сховався Миколаїв у вигляді кошеня.

А ще користувачі жартують, що голова Миколаївської ОДА буде найкращим подарунком для будь-якої жінки.

7 березня Віталій Кім виклав фотографію, де він у своєму робочому кабінеті розмовляє по телефону. Українці відреагували картинками, де голова Миколаївської ОДА веде переговори з Путіним щодо капітуляції Росії.

Українці також стали порівнювати його фото з нещодавно опублікованими пафосними знімками Еммануеля Макрона, де президент Франції завмер у навмисне трагічних позах.

Макрон потрапив у мем і з Володимиром Зеленським. Український президент вимагає від нього сказати паляниця, на що Макрон відповідає "багет". Це посилання на інформацію, що широко розійшлася, про те, що росіяни не можуть вимовити слово "паляниця", і таким чином можна перевіряти незнайомих людей.

Жарт заграв новими фарбами на Закарпатті, де чужинців пропонують екзаменувати фразами на місцевому діалекті.

Також окупантам пропонують вимовити фразу "Укрзалізниця везла паляниці" та інші складні для іноземців речення.

Як варіант, можна ставити запитання, відповіді на які знають лише українці:

За час війни українці дізналися не лише про Віталія Кіма, а й про багатьох інших регіональних політиків, що теж стало предметом для жартів:

З'явилися жарти і про Олексія Арестовича, радника Офісу президента. Користувачі пропонують "приймати його як заспокійливе".

І жартують, що він у будь-якій ситуації закликає зберігати спокій.

В іншому варіанті аналогом заспокійливих називають Олексія Арестовича та Віталія Кіма, аналогом "корвалолу" — Володимира Зеленського, а "магнію В6" — "Привида Києва", анонімного київського льотчика-аса, якому приписують 38 збитих ворожих літаків.

Соцмережі бурхливо відреагували на фотографію, де Володимир Зеленський тримає в руках підписану 28 лютого заяву на членство України в Євросоюзі, а з обох боків від неї стоять речник ВР Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Українські користувачі порівняли керівництво країни із легендарними трьома козаками із серії мультфільмів.

Після того, як Євросоюз точно дав зрозуміти, що не закриватиме небо над Україною і вступати у війну не має наміру, соцмережі наповнив сарказм щодо європейських партнерів. Так, українці іронізують, що єдина допомога, на яку можна розраховувати, це будівлі, підсвічені кольорами українського прапора:

Користувачі впевнені, що з урахуванням того, що відбувається, це Україна може захищати членів НАТО, а не навпаки:

Українці сміються і з того, як Росія планувала блискавично захопити Україну. В одному з мемів Володимир Путін каже Сергію Шойгу, міністру оборони РФ, що той обіцяв взяти Київ за один день. "Я не знав про Чернігів", — виправдовується той.

Ще один схожий мем присвячений Херсону:

На цю тему є мем англійською мовою. Володимир Зеленський телефонує Путіну та пропонує розповісти жарт. Путін погоджується, і Зеленський каже: "Київ". Путін відповідає, що він не зрозумів (гра слів, буквальний переклад – "я не отримую"). Зеленський сміється: "Це точно, с…ко, не отримуєш".

Їдко жартують українці про санкції щодо РФ та майбутнє російських громадян:

Героїчна оборона українців, які ще пів місяця тому жили звичайним мирним життям, теж знайшла своє вираження в мемах.

Соцмережами розійшлися і фотографії менеджера "Укрпошти" Сергія Чижикова, який 4 березня збив російський військовий літак у небі над Черніговом.

У соцмережах жартують, що тепер навіть фермер із Сум оре поле комплексом "Панцир". Мем з'явився після повідомлень про те, що мешканці Баштанки Миколаївської області захопили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С". Регіон у картинках змінився, але суть залишилася незмінною.

Ціла серія мемів з'явилася після повідомлення про те, що 27 лютого українські роми під Каховкою на Херсонщині вкрали в росіян танк.

Неспроможність російської армії, яка до війни позиціювала себе як одна з найсильніших у світі, загалом стала постійним приводом для жартів.

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